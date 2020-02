'Niemand heeft het over de overwinning, iedereen praat over het feit dat er niks aan is'

FC Groningen won zaterdag met 1-0 van Vitesse. Een puik resultaat, dat de gebrekkige amusementswaarde echter niet kon verbloemen. 'Iedereen had het erover hoe slecht het was.'

Of het dus weer doodsaai was? 'Je hoort na iedere wedstrijd hetzelfde', steekt RTV Noords FC-watcher Stefan Bleeker van wal in de wekelijkse sportdiscussie bij Edwin op Noord. 'Of er nu met 1-0 wordt gewonnen, met 1-0 wordt verloren, of met 0-0 gelijkgespeeld. 'We hebben weinig weggegeven en weinig gecreëerd. Verdedigend stond het goed.' Dat hoor je steeds. Maar qua amusementswaarde was het weer heel matig.'

Dramatisch

Presentator Niiwino Geertsema bekeek dit keer slechts de samenvatting. 'Maar dat had niet gehoeven, want ook dáár zat bijna helemaal niks in.' En Dagblad van het Noorden-verslaggever William Pomp: 'Ik vind het heel knap dat FOX Sports er nog vijf minuten van heeft weten te maken.' Geertsema: 'De commentator zei ook zeer terecht: het was weer dramatisch.'

De verslaggever van FOX Sports kwam naar me toe. Zijn de mensen in Groningen hier nou tevreden mee, wilde hij weten FC-watcher Stefan Bleeker

Bleeker: 'Die commentator kwam na afloop nog naar me toe. ''Zijn de mensen in Groningen hier nou tevreden mee?', wilde hij weten. Tja. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er steeds zo gevoetbald wordt. De directie heeft immers uitgesproken dat ze willen dat er aanvallender wordt gevoetbald. 'We willen de tegenstanders bij de strot pakken', zeiden ze bij de presentatie van Danny Buijs. Maar dat gebeurt allemaal niet.'

Van Kaam op 10

Hoe het aantrekkelijker zou kunnen worden? 'Met het huidige materiaal wordt dat moeilijk', zegt Bleeker. Pomp: 'Ik zou Van Kaam wel eens op 10 willen zien, in plaats van Lundqvist, want die creëert niks. Hoewel ik zélf aanvankelijk nog niet het idee had dat het zo héél slecht was, hoor. Ik heb me nog best een beetje vermaakt, dacht ik toen ik de perstribune afliep. Blijkbaar word je toch immuun voor slecht voetbal.'

Er is niemand die een actie maakt, die probeert een tegenstander uit te spelen of met de bal een linie overslaat William Pomp - Dagblad van het Noorden

'Maar eenmaal binnen', vervolgt Pomp, 'was echt iedereen negatief. Niemand praatte over de overwinning en over dat de zesde plaats in zicht is, wat natuurlijk hartstikke knap is. Maar iedereen praat over het feit dat er niks aan is. Onze analist Hans Westerhof zei het treffend: iedere Groninger passt naar de dichtsbijzijnde speler met hetzelfde shirt. Maar er is niemand die eens een actie maakt, iemand probeert uit te spelen, of een linie overslaan met de bal.'

Steekpassjes

Bleeker: 'Terwijl Lundqvist de man is die dat zou moeten doen. Ze hebben bij FC Groningen de afgelopen week heel veel op steekpassjes getraind, om Postema in stelling te brengen. Lukt niet. Ja, één keer, door een fout bij Vitesse.'

Maar, zeggen de aanwezigen in de Radio Noord-studio eerlijk: FC Groningen vormt geen uitzondering. De amusementswaarde is eredivisiebreed niet om over naar huis te schrijven. Pomp: 'Er zijn heel veel eredivisiestadions waar niks meer te beleven valt. Dat geldt voor bijvoorbeeld Vitesse en FC Utrecht, en dus ook voor FC Groningen.'

Maar, werpt Geertsema tegen: 'Daar moeten we ons niet bij neerleggen.' Vindt ook Pomp: 'Daar moet komende zomer ook op worden ingekocht.' Hoe en wat? 'Er is behoefte aan een speler die de eindpass kan geven, rond het strafschopgebied. Zo iemand als Tjarron Chery', zegt Pomp. Bleeker: 'Groningen mist ook snelheid. Gabriel Gudmundsson heeft dat nog wel, maar die zit het hele seizoen eigenlijk al in de lappenmand.'

Al zet je Lewandowski in de spits, die zou ook maar anderhalve kans krijgen Presentator Niiwino Geertsema

Het gevolg is dat de twee jonge spitsen van de FC, Romano Postema en Daishawn Redan, nauwelijks een bespeelbare bal krijgen. 'Ze blijven allebei verstoken van aanvoer', zegt Pomp. En Geertsema: 'Al zet je Lewandowski in de spits, die zou ook maar anderhalve kans krijgen.' Pomp: 'Zowel Postema als Redan heeft de nadrukkelijk opdracht om diep te blijven, voor die ene steekpass. Maar die komt dus niet.'

Dikke pluim

Maar om het niet ál te negatief te laten zijn, zegt Bleeker: 'Qua ranglijst doe je het natuurlijk prima. Een dikke pluim voor het resultaat. Ze zouden die play-offs best kunnen halen. En mocht je die ook nog weten te winnen, dan zou het toch fantastisch zijn om met een nieuw team Europees voetbal te gaan spelen? En helemaal niet onmogelijk.'

'Wakker worden, jongen!', grapt Geertsema. Pomp: 'Dat is best een realistisch scenario hoor, want ik zie ze in de rest van het seizoen nog maar weinig punten verspelen. Ik sluit niet uit dat ze zesde eindigen - het beste resultaat van de afgelopen tien seizoenen! Alleen zul je de frivoliteit deze zomer moeten inkopen. En voor de rest van dit seizoen moeten accepteren dat dit is wat het is.'

Lees ook:

- Padt: 'We maken het verschil in de eerste twintig minuten'

- Strafschop Lundqvist helpt FC Groningen langs Vitesse