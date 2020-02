Bert Hadders presenteert lied over Joodse familie Stoppelman uit Pekela

Streekgenoten; Joden in de Veenkoloniën, onder die titel bracht Bert Hadders vorig jaar samen met Beno Hofman en het Veenkoloniaal Symfonie Orkest een voorstelling rond de muzikale Joodse familie Stoppelman uit Oude Pekela. Dreumer, een van de liedjes uit die voorstelling, is door Hadders opgenomen en uitgebracht.

Eigenlijk hadden ze toen een programma willen maken over het Joodse leven in de Veenkoloniën dat niet over de Jodenvervolging zou gaan. Maar dat bleek ook in het geval van de familie Stoppelman onmogelijk, want vrijwel het hele orkest werd uiteindelijk vermoord in een Duits vernietigingskamp.

Eerste dansje

In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw was er in Oude Pekela en wijde omstreken geen feest of het orkest van Lazarus Stoppelman was van de partij. Menig Veenkoloniaal waagde in die tijd zijn eerste dansje op de muziek van het orkest van Stoppelman. Het enige wat van het orkest is overgebleven, is een oude foto.

De foto van het orkest



Geruchten uit Duitsland

'Over de familie Stoppelman is verder niet zoveel bekend behalve die mooie foto', vertelt Bert Hadders. 'Ik ben daar omheen gaan fantaseren en stelde me voor hoe een van die zoons tegen zijn vader zegt dat hij naar Palestina wil omdat hij ziet aankomen dat het niet goed gaat komen. Er zijn geruchten uit Duitsland, vluchtelingen vertellen over hoe het daar gaat.'

Vermoord in nazikampen

In Dreumer laat Hadders vader Stoppelman tegen zijn zoon zeggen dat hij maar beter in de Veenkoloniën kan blijven: 'Dit is jouw land. '

'Het vreselijke aan dit verhaal is dat de hele familie behalve vader, die stierf voor de Tweede Wereldoorlog, is omgekomen. Vermoord in de nazikampen', zegt Hadders. 'Dat geeft het liedje extra lading. Voor mij in ieder geval.'

De violen van Heta Salkolathi

'Voor mensen die de Nozems gewoon zijn is het wel even wennen', zegt Hadders over de muziek van Dreumer. De zanger schakelde Gijs van Veldhuizen in om het liedje te arrangeren en op te nemen. Hij is niet alleen gitarist in Swinder, Van Veldhuizen runt ook een opnamestudio in Stad.

Hadders: 'Ik kwam bij hem en hij liet me een nieuw liedje van Eva Waterbolk horen en die had hij heel mooi gearrangeerd. Ik heb hem gevraagd of hij ook mijn liedje zo zou willen opnemen.'

Opvallend zijn onder meer de violen van de Groningse muzikante Heta Salkolathi. 'Zij heeft het heel vaak ingespeeld zodat het lijkt alsof het een heel symfonie-orkest is.'



Dreumer van Bert Hadders is te beluisteren via Youtube en Spotify.

Lees ook:

- Veenkoloniaal Symfonieorkest gaat samenwerken met Bert Hadders