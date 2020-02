Klooster Ter Apel krijgt stuk van Twaalf Apostelenboom terug

GroenLinks-raadslid René Kriek heeft een stuk van de monumentale boom die in 2007 bij een storm omwaaide, aan het museum geschonken.

Heilig verklaard

De Twaalf Apostelenboom is vermoedelijk nog geplant door de oorspronkelijke bewoners van het klooster, de Kruisheren van de orde van het Heilige Kruis. Vele kunstenaars, onder wie Johan Hemkes, hebben er kunstwerken aan gewijd.

Op een ets van Hemkes uit 1926 is te zien dat de boom er toen al slecht uitzag. Hij was ooit geknot en vervolgens groeiden er twaalf nieuwe takken aan. Die zouden de twaalf apostelen vertegenwoordigen, waardoor de boom min of meer heilig werd verklaard.

Takken te lang

Daarna is de boom niet meer goed gesnoeid. De takken werden te lang en de boom scheurde langzaam uit elkaar. Regenwater liep in de stam en de boom begon te rotten. Vermoedelijk was de boom zo'n 500 jaar oud toen hij omwaaide bij een storm in de nacht van 28 op 29 december 2007.

Kriek was net in Ter Apel komen wonen, toen de monumentale boom het leven liet. Hij zag een mooi stuk hout liggen en besloot het mee te nemen. Het heeft jarenlang in de schuur van Kriek gelegen en nu heeft hij het dus geschonken aan het museum.

Nakomelingen

Bij het klooster staan overigens ook nog twee 'nakomelingen' van de Twaalf Apostelenboom. Voor de storm in 2007, waren er al enten genomen van de boom. In 2015 is één ent naast het klooster geplant, vlak bij de plek waar de oude boom stond. En ondertussen heeft zich ook een uitloper van de oude boom weten te handhaven op de oorspronkelijke plek.

