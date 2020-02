Jongste raadslid Midden-Groningen wil zich inzetten voor LHBTI'ers

De 20-jarige Klaassens is het jongste raadslid in Midden-Groningen (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Ze is nu een paar dagen raadslid in de gemeente Midden-Groningen, de twintigjarige Ida Klaassens (SP). Ze weet waar ze zich voor wil inzetten: de acceptatie van homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LBHTI).

Klaassens is de vervanger van de in opspraak geraakte Maarten Kluit. Hij stapte op nadat hij Baudet een 'nazi' noemde op Twitter.

Jongste raadslid

Ze is het jongste raadslid van de gemeente Midden-Groningen. 'De gemiddelde leeftijd zakt wel gelijk een heel stuk naar beneden', grapt ze.

Het jongste raadslid is sinds 2015 actief voor de SP en stond op de zevende plek van de SP-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Midden-Groningen. Ze weet wat ze in de aankomende jaren wil bereiken: 'Iedereen moet zich op zijn plek voelen, want ik weet zelf ook dat het soms een beetje lastig is om je op je plek te voelen.'

Ik wil graag dat anderen voelen dat ze geaccepteerd worden Ida Klaassens, nieuw SP-raadslid Midden-Groningen

De twintiger vertelt dat ze op vrouwen valt en zich vroeger afvroeg of ze wel werd geaccepteerd. 'Ik wil graag dat anderen wel voelen dat ze geaccepteerd worden.'

Te weinig

Volgens haar gebeurt dat nog te weinig. Als voorbeeld noemt ze een situatie waarin ze dat merkte. 'Ik heb de regenboogvlag op de coming-outdag laten hangen bij mij op school. Het was een heel gedoe om dat voor elkaar te krijgen. Ik ben er een jaar mee bezig geweest.'

Ik neem de plek in van Maarten, terwijl ik niet de ervaring heb om dat te doen Ida Klaassens

Voormalig fractievoorzitter Maarten Kluit besloot een paar weken gelden om op te stappen, omdat volgens hem 'de uitspraak in zijn functie op dat moment ongepast zou zijn'. Voor Klaassens is het nog een beetje onwennig dat zij nu positie van de opgestapte fractievoorzitter inneemt. 'Hij is nu weg en ik neem zijn plek in, terwijl ik niet de ervaring heb om dat te doen', vertelt ze.

Heftige periode

Onverwacht mag ze zitting nemen in een gemeenteraad waar raadsleden al twee jaar aan het zwoegen zijn. 'De afgelopen periode was heftig. Er komen veel nieuwe dingen op je af', vertelt ze. 'Ik moet dan ook nog van alles leren. Van veel afkortingen die in de raad worden gebruikt heb ik nog nooit gehoord.'

Raadslid Han van der Vlist is de nieuwe fractievoorzitter van de SP, die onderdeel uitmaakt van de coalitie. In principe blijft Klaassens de hele raadsperiode, die nog tot 2022 duurt, zitten.

