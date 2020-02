Fenomeen drillraps baart burgemeester Schuiling zorgen: 'Wapenbezit wordt niet getolereerd'

'Met rappen op zich is niets mis. Maar op het moment dat er sprake is van bedreiging, openlijke geweldpleging of verboden wapenbezit, kan dat niet worden getolereerd', zegt Schuiling. 'Het maakt niet uit of dat in een video of op straat plaatsvindt.'

Eerder rappers opgepakt

Vorig voorjaar pakte de politie al eens zes jongeren uit stadswijk Paddepoel op. Dat gebeurde nadat ze in een rapvideo messen bij zich droegen.

'Dat was de eerste drillrap-video uit Paddepoel', vertelt Joop de Schepper, hoofd Operatiën bij de politie Noord-Nederland. 'Die video hebben we gezien en gelijk een onderzoek opgestart. Dat heeft geleid tot de aanhouding van zes verdachten. Want rap als muziekvorm is prima, maar bij bedreiging en wapenbezit ligt de grens.'

Het is een hype om een mes bij je te hebben Drillrapper in Paddepoel

14-jarige met kapmes

Uit beelden van het donderdagavond uitgezonden tv-programma Danny op straat, blijkt dat de rappers uit Paddepoel nog altijd messen op zak hebben. In de uitzending laat een 14-jarige jongen een groot kapmes zien, een ander haalt een lang keukenmes tevoorschijn.

'Het is een hype om een mes bij je te hebben', zegt een van de jongeren. 'Ik heb het nodig voor mijn bescherming. Als ik naar een andere wijk ga, heb ik altijd wat op mijn heup.'



Onderzoek gaat door

De politie heeft afgelopen woensdag een verdachte aangehouden die het kapmes vast zou hebben gehouden, maar de jongen ontkent dat hij degene in het filmpje is. Daarmee is de kous nog niet af. 'Het onderzoek gaat door en we bouwen een dossier op,. Dat wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd', zegt De Schepper.

Voegen drillrappers de daad bij het woord?

Drillrap is als muziekvorm in 2010 ontstaan in Chicago en is sinds enkele jaren ook in Nederland in opkomst, drill is straattaal en betekent 'schieten'. De jongeren in drillrapvideo's dragen vaak bivakmutsen of skeletmaskers. Ze rappen over de problemen in hun dagelijks leven. Daarbij zwaaien ze met wapens en messen.

Rivaliteit tussen wijken

Uit tv-programma Danny op straat blijkt verder dat er een strijd gaande is tussen jongeren uit de wijken Paddepoel en Vinkhuizen. Jongeren spreken dan ook over 'de vijand uit 43', als het om leeftijdsgenoten in Vinkhuizen gaat. Die rivaliteit, die hoort bij drillrapmuziek, is bekend bij de politie.

'Dat is de belevingswereld van de jeugd, we herkennen dat alleen niet in gedrag', zegt de politie daarover.

'De jongeren rappen wel dat ze elkaar iets aandoen, maar doen het niet. Het is ook een beetje van alle tijden om je af te zetten tegen een ander, maar dit is wel van een andere orde dan vroeger. Jongeren verbinden zich aan hun postcode en dat zorgt voor een saamhorigheidsgevoel. Maar dat moet zich niet uiten in strafbare feiten.'



Jonge verdachten

Of er sprake is van een toename van het gebruik van messen, kan de politie niet met cijfers staven. 'Wel zie je de afgelopen periode dat ook buiten de stad jonge verdachten betrokken zijn bij steekincidenten. Onlangs nog in Drachten, met dodelijke afloop. En ook in Stadskanaal was er een steekpartij met hele jonge verdachten.'

Een drillrap uit Paddepoel (tekst gaat verder onder video)



Complexe problematiek

Zowel Schuiling als De Schepper geven aan dat beelden van gewelddadige rapmuziek gezien moeten worden in 'de bredere context van de jeugdproblematiek'. Het is bovendien geen probleem dat van vandaag op morgen opgelost is. Dat komt volgens Schuiling doordat de problematiek in gezinnen namelijk 'niet eenvoudig te doorbreken is'.

De jongerenwerkers die Schuiling spreekt zien daarnaast ook de positieve kanten van het rappen. 'Het is een uiting van sociaal maatschappelijke problematiek waar deze jongeren in zitten. Maar we zien ook dat een deel van hen over de grens gaat en met wapens in aanraking komt.'

Onveilig gevoel

Om die problematiek het hoofd te bieden, steekt de burgemeester onder meer zijn licht op in andere steden.

'Want ik kan me heel goed voorstellen dat dit tot gevoelens van onveiligheid zorgt. In maart zal ik een update geven over de drillraps in onze stad en de maatregelen die we nemen.'

Steun voor bezorgde ouders

Stadjers die zich zorgen maken over de veiligheid in hun wijk of strafbare feiten zien, kunnen zich bij de politie melden. 'Desnoods anoniem.' Ook voor ouders die niet precies weten wat hun kind op straat uitspookt, geeft de politie een advies.

'Neem contact op met het WIJ-team in je buurt. Zij weten veel over de cultuur op straat en kunnen je helpen om het onderwerp met je kind bespreekbaar te maken.'

