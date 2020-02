Dit weekend in Groningen: Jagger treedt op en rondkijken op de reddingsboot

Dit weekend start in onze provincie de voorjaarsvakantie. Een extra goede reden om er even op uit te trekken. Wij zetten een aantal tips voor je op een rij.

Feest in Selwerd

Stadswijk Selwerd viert een heel weekend feest en iedereen is uitgenodigd. Bewoners, maar ook andere belangstellenden kunnen op zaterdag en zondag vanaf 12 uur in de wijk terecht voor de festiviteiten.

Er loopt een route langs alle woningen van de flat aan de Berkenlaan. Er is een bingo, midgetgolf, dans en er zijn exposities en workshops. Het feest is tweeledig: de flat wordt binnenkort gesloopt en herbouwd, dus het is een afscheidsfeestje met een knipoog naar de toekomst.

Chris Jagger

Inderdaad, het jongere broertje van Rolling Stone Mick Jagger. Chris treedt zondagmiddag om 15 uur op in café 't Keerpunt in Spijkerboor, net over de provinciegrens in Drenthe. Samen met Charlie Hart en Elliet Mackrell vormt Jagger een bluestrio.

Reddingsboot bekijken

De reddingsboot 'Gebroeders Luden' ligt het hele weekend aangemeerd aan het Kleine der A, pal achter het Noordelijk Scheepvaartmuseum in Stad. Op de boot kunnen kinderen op ontdekkingstocht gaan en meedoen met scheepsbingo.

Er zijn rondleidingen aan boord van de Luden met verhalen en een exclusief kijkje in de machinekamer en stuurhut. Zowel op zaterdag als zondag heeft het Noordelijk Scheepvaartmuseum allerlei activiteiten rondom de reddingsboot.

Winter Wandel Weekend

Het is net over de grens, maar de Winter Wandeltocht in Surhuisterveen voert deelnemers ook over Gronings grondgebied. Je kan zowel op zaterdag als op zondag lopen. De routes variëren van vijf tot veertig kilometer en voeren door de Friese en een klein stukje Groningse natuur.

Organisator is S + S Sportief. Inschrijven en de start (vanaf 8.30 uur) is bij Restaurant 'It stee foar iters en drinkers' aan De Kolk in Surhuisterveen. Volwassenen betalen 4 euro, kinderen tussen de 6 en 10 jaar 2,50 euro.

Fijn weekend!