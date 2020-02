Baas vliegveld Eelde: 'Minister, hier is de ruimte'

Er is een gebrek aan luchtruim rond alle vliegvelden, behalve rond Groningen Airport Eelde. Bart Schmeink, de nieuwe topman van het vliegveld roept op om Eelde in het oog te houden als luchthaven voor vliegverkeer.

Schmeink doet de oproep op het moment dat minister Cora van Nieuwenhuizen aanwezig is op het vliegveld om het zonnepark te openen. Het zonnepark bevat ruim 63.000 zonnepanelen en het vliegveld heeft daarmee een wereldprimeur. Het is het eerste zonnepark ter wereld dat op een actieve luchthaven is aangelegd.

Oproep

Reden genoeg voor Schmeink om de aanwezige minister op te roepen vliegveld Eelde in beeld te houden bij de bepaling van de luchtvaartnota 2020-2050, die de minister binnenkort verwacht te presenteren. Daarbij is het nog onduidelijk of en wanneer Lelystad Airport opengaat of niet. Schmeink wil daar niet op wachten, maar zelf een visie ontwikkelen.

'Kom naar hier, de ruimte is hier', roept Schmeink geïnteresseerde partijen op. 'Alle luchthavens in Nederland hebben te maken met ruimtegebrek, wij hebben nog wel ruimte. Daar willen wij op inspelen.'

Geen valse hoop

Van Nieuwenhuizen wil de Eelde-baas geen valse hoop bieden. 'We komen binnenkort met de luchtvaartnota, daar komt ook een passage in hoe we met alle regionale vliegvelden willen omgaan, maar daar wil ik nu niet op vooruit lopen', zegt ze.

Minister Cora van Nieuwenhuizen op bezoek bij het vliegveld (Martijn Folkers/RTV Nord)



Wel wil ze een compliment maken aan Groningen Airport Eelde, dat de verduurzamingsslag als een van de eerste luchthavens heeft ingezet.

'Vandaag is hier een belangrijke stap gezet, er is in de luchtvaartsector een omslag gaande, daar mag je best een schouderklopje voor krijgen en dat kwam ik hier vanochtend graag geven.'

Groene luchthaven

Van Nieuwenhuizen ziet wel dat er mogelijkheden zijn voor de luchthaven om zich te profileren als de groene luchthaven. Ze wijst op de biokerosinefabriek van Avantium die gebouwd wordt in Delfzijl en de andere duurzame ontwikkelingen die hier in het Noorden gaande zijn, zoals de New Energy Coalition.

Schmeink rekent zich nog niet rijk. Hij ziet potentie voor de vliegscholen van Martinair en KLM, waar mogelijk getest kan worden met elektrische vliegtuigen.

'Mogelijk dat we in de toekomst een elektrische vlucht gaan meemaken, bijvoorbeeld tussen Groningen en Rotterdam. De ontwikkelingen zullen zich per kwartaal nog sneller gaan opvolgen.'

