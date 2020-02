'Bijna tienduizend Groningse huishoudens hebben geen passende woning'

Het woningtekort in de regio Groningen is opgelopen naar 9.800 woningen. Daarmee is het gebrek aan passende woonruimte hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral de groeiende groep ouderen heeft daar last van.

Dat blijkt uit onderzoek van beleggingsspecialist Capital Value en onderzoeksbureau ABF Research.

'Suboptimaal wonen'

Een woningtekort wil zeggen dat huishoudens 'suboptimaal wonen', zegt Marijn Snijders van Capital Value: 'Denk bijvoorbeeld aan mensen die noodgedwongen bij hun ex moeten wonen, of in een caravan. Of denk aan volwassen kinderen die tegen hun zin nog bij hun ouders wonen. Dat is geen passende huisvesting.'

Landelijk tekort

Landelijk is het tekort gegroeid tot 315.000 woningen, vier procent van het totale aantal huizen. In de regio Groningen, en dan vooral in de stad, is dat nu vijf procent. Dat is veel te hoog, volgens Snijders.

'Een tekort van een half procent is gezond voor de woningmarkt.' Andere regio's met een groot woningtekort zijn het Westland, Groot-Amsterdam, Utrecht en Arnhem-Nijmegen.



Het duurt door alle procedures te lang voordat de huizenproductie van de grond komt Marijn Snijders - Capital Value

Gemeenten aansporen

Het tekort loopt in Groningen tot 2022 nog verder op, tot 5,3% van de voorraad, oftewel 10.500 woningen. Snijders ziet deze cijfers als een aansporing voor gemeenten om meer vaart te maken met de woningbouw.

'Ze zijn van goede wil, maar het duurt door alle procedures te lang voor de productie van de grond komt. En dat terwijl er voldoende aannemers en investeerders zijn om meer huizen te bouwen.'

Ouderen

De afgelopen jaren is er volgens het onderzoek vooral onvoldoende gebouwd voor de groeiende groep ouderen Dat aantal neemt de komende tien jaar met vijftig procent toe, tot 32.300 woningen. Dat is een groei van 10.800 huishoudens. Een groot deel van deze ouderen heeft in de komende vijf jaar behoefte aan een aangepaste woning, terwijl er te weinig aanbod is.

