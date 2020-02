Waarom een storm als Ciara voor een bos heel positief kan zijn

Ook elders in het land vielen veel bomen om (Foto: still uit video Staatsbosbeheer)

Is een storm als Ciara een ramp voor een bos als bij Sellingen? Niet perse, zegt Anneke Epping, boswachter in Westerwolde.

De schade die de storm van zondag aanrichtte viel namelijk best mee, zegt Epping. 'Uiteraard zijn er wel wat bomen omgevallen', zegt ze. 'Ook zijn er veel takken uit de bomen gewaaid. Maar dat is het wel in hoofdlijnen.'

Puur natuur

Niks bijzonders dus. Een storm is namelijk puur natuur, geeft Epping aan. Met andere woorden: het heeft zeker ook positieve kanten voor een bos.

'Er vallen bomen om', legt ze uit, 'wat weer mooi dood hout is voor de insecten. Bomen die omvallen creëren ook weer een boel open plekken, waar komende zomer weer nieuwe zaden zullen kiemen, waardoor er weer veel jonge bomen zullen groeien. En dat zorgt weer voor diversiteit. We hebben hier in de provincie veel jong bos, dus een beetje meer dood hout is niet verkeerd.'

Praktisch plat

Hoe anders was dat twee jaar geleden, toen een dikke storm bij Bellingwolde een heel bos praktisch plat legde.

Ga nog maar even niet het bos in. Je weet tenslotte maar nooit Boswachter Anneke Epping

Epping: 'Dat gebeurde vlak na onze reguliere dunning, waarbij we er zelf bomen tussenuit halen. Vlak daarna kwam die storm, die het hele bos praktisch plat waaide. Dat was pure pech en was voor ons wel heel erg intens en schrikken.'

Gezond verstand gebruiken

Bij Staatsbosheer zijn ze na een storm als Ciara even wat drukker dan op een normale maandag. Maar écht spitsuur is het nu ook weer niet.

'Mensen die willen wandelen in het bos moeten nog wel even hun gezonde verstand gebruiken', waarschuwt Epping. 'Er vallen hier en daar nog best wel takken, en zelfs bomen om. We adviseren daarom wel: ga nog maar even niet het bos in. Je weet tenslotte maar nooit.'

