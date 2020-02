Scholieren maken schuilkelder Joods echtpaar toegankelijk: 'Bizar om hier te wonen'

Onder de doe-het-zelfzaak aan de Nieuweweg in Muntendam gaat een stukje oorlogsgeschiedenis schuil. Letterlijk, want ondergronds is een schuilkelder bewaard gebleven.

De plek is alleen niet voor iedereen toegankelijk. Sommige mensen durven er niet in, anderen zijn slecht ter been. Om die reden wil de Stichting Archief Muntendam de kelder via virtual reality voor iedereen zichtbaar maken. Via digitale beelden kunnen mensen straks 'rondkijken' in de kelder.

'Echt klein'

Die taak hebben 55 vmbo-leerlingen gekregen. Maandag brachten ze een bezoek aan de schuilkelder van zo'n 15 vierkante meter. 'Het is bizar, je krijgt hier weinig lucht. Bizar dat mensen hier zo lang gewoond hebben', zegt een van hen.

'Het is echt klein. Ik zou hier nooit kunnen leven. Het is niet eens zo groot als mijn kamer', vult een andere scholier aan.

Joodse onderwijzer

Toch woonde hier ruim 2,5 jaar het Joodse echtpaar Eckstein, vertelt Henk Kalk van Archief Muntendam. 'Hij was onderwijzer op de lagere school in Tripscompagnie. Elke dag fietste hij hier langs. Maar het werd gevaarlijk, de meeste Joden in de omgeving waren al weggevoerd.'

Daarop vroeg dorpsgenoot Kroeze uit Muntendam aan de onderwijzer of hij al een schuilplaats had. Kalk: 'De man antwoordde dat hij ergens mee bezig was, maar dat het niet zeker was. Toen is deze kelder, onder de winkel van de familie Kroeze, aangeboden.'

'Knap'

Een week later zaten ze hier. 'Ze hadden een paar spulletjes uit huis meegenomen. Uiteindelijk hebben ze hier 2,5 jaar lang gezeten', vertelt Kalk.

'Knap dat ze het hebben gered', vinden de scholieren. Zij hebben nu de taak om de kelder in beeld te brengen met virtual reality. Eind april moet het project klaar zijn.