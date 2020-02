Voor verhalen over Groninger oorlogsslachtoffers hoef je niet meer naar het archief

Stel: een neef van je vader zat in de Tweede Wereldoorlog in het verzet, is gedeporteerd en nooit meer teruggekomen. Je weet zijn naam nog wel uit verhalen, maar hoe kom je er nu achter wat er is gebeurd?

De levensverhalen van ruim 3200 Groninger oorlogsslachtoffers zijn nu terug te vinden op de website Oorlogslevens, een landelijk initiatief. Je hoeft nu niet meer naar de archieven maar kan alle informatie vinden op de site.

Verzetsknokploeg

Een van de Groningers die erop staat, is verzetsstrijder Johan Minck. Hij was rijwielhandelaar en zorgde ervoor dat de knokploegen van het verzet de beschikking hadden over motorfietsen. Minck werd gearresteerd, zat in het Scholtenhuis, Kamp Vught en is om het leven gekomen in het kamp Neuengamme in Duitsland.



Een kaart met de gegevens van Johan Minck (Foto: Groninger Archieven)



Niet meer naar het archief

'Wie wat over hem wil weten moest vroeger langs allerlei archieven', zegt projectleider Lizzy Jongma.

'Nu is veel van de informatie al gedigitaliseerd, maar je moet wel veel verstand hebben van archieven om dit allemaal te vinden. Dat is voor veel mensen te ingewikkeld. Want er zijn wel twintig archieven en databases die zich daarmee bezighouden.'

'Daarom zijn we bezig om alle informatie te verzamelen op deze website. Belangstellenden en familie kunnen zo makkelijk achterhalen wat er in de oorlog met iemand is gebeurd. En dat is belangrijk omdat er steeds minder levende getuigen uit de oorlog over zijn.'

Honderdduizenden verhalen

Nu staan er al de verhalen van zo'n 300.000 Nederlanders op de website en dat zullen er nog meer worden. Slachtoffers van bombardementen, tewerkgestelden, verzetsstrijders, vermoorde Joden, Sinti- en Romaslachtoffers. Ze moeten allemaal een plek op de website krijgen.

