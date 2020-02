Vandaag mogelijk strafeis tegen voormalig No Surrenderbaas Henk Kuipers

De strafzaak tegen Henk Kuipers, oud-baas van motorclub No Surrender, nadert met het formuleren van een strafeis het einde. Vandaag is de laatste zittingsdag die ingepland staat, maar dat hoeft niets te betekenen.

Kuipers en zijn advocaat Roy van der Wal hebben in eerdere zittingen laten zien dat niets in deze zaak voorspelbaar is.

Kuipers wordt verdacht van twaalf feiten, waaronder diefstal met geweld, afpersing, mishandeling en leidinggeven aan een criminele organisatie. Vorige week dinsdag zijn vijf feiten behandeld, die plaatsgevonden zouden hebben tussen 2014 en 2017.

Opvallend open

Kuipers zei zich niks te kunnen herinneren van wat hem voorgehouden werd. 'Ik dronk drie flessen whisky per dag op mijn dieptepunt', zei hij in de rechtbank.

Kuipers was opvallend open over zijn vroegere drankgebruik en huidige medische toestand. Hij schuwde ook niet zijn shirt omhoog te trekken en zijn navelbreuk te laten zien.

Ook Theo ten V. in de rechtbank

Niet alleen Kuipers wordt vandaag in de rechtbank verwacht; ook Theo ten V., die te boek staat als de rechterhand van Kuipers in het leiden van de motorclub, is uitgenodigd om vragen van de rechters te beantwoorden.

Ten V. heeft eerder terechtgestaan en ziet Kuipers voor het eerst weer. De twee hebben een contactverbod.

Langlopende zaak

Eerder ging de zaak in juni niet door omdat advocaat Van der Wal in Thailand zat met een daar heersend virus. De eerste daaropvolgende zitting stond gepland voor medio december. Toen bleek Kuipers een navelbreuk te hebben.

Hij zag er slecht uit en had naar eigen zeggen veel pijn. De zaak werd toen opgeschort omdat het medisch gezien niet verantwoord was om door te gaan. Kuipers verliet, ondersteund door zijn zoon, de rechtszaal.

Vorige week dinsdag was de derde poging de zaak inhoudelijk te behandelen. Als het aan Van der Wal lag, zou het weer niet doorgaan. De navelbreuk van Kuipers is nog niet verbeterd.

Wrakingsverzoek en verder uitstel

Een van de konijnen die Van der Wal ter zitting uit zijn hoed toverde, was een wrakingsverzoek. Hij vond dat de rechtbank vooringenomen was, omdat de rechters aannamen dat Kuipers gezond genoeg was om te verklaren. Kuipers ontkende dat: hij voelde zich suf vanwege zware pijnstillers.

Uiteindelijk ging de zaak pas 's middags echt van start. Een halve dag vertraging vanwege een navelbreuk. Kuipers besloot te zwijgen, omdat hij vond dat hij door zijn ziekte niet goed in staat was de zaak te volgen. In hoog tempo jasten de rechters de feiten erdoor. Voor iemand die het tienduizenden pagina's tellende dossier niet of nauwelijks kent, was het amper te volgen. Kuipers hield zijn mond.

Advocaat grijpt in

Tot zijn advocaat ingreep. Van der Wal dreigde de verdediging neer te leggen, als Kuipers niet zou praten. Kuipers ging overstag, omdat hij deze zaak eindelijk wel eens achter de rug wil hebben.

Vandaag gaat de zaak verder. Het is de vraag of de zaak doorgaat. Zoals de rechter het vorige week verwoordde: 'Als er iets medisch tussendoor fietst, zien we dat dan wel weer.'

Vandaag mogelijk strafeis

Het is de bedoeling dat er vandaag ook een strafeis geformuleerd wordt. 'Maar eerst moeten er nog feiten behandeld worden', zegt een woordvoerder van de rechtbank. Hij laat weten dat de officier van justitie zo'n twee uur nodig gaat hebben.

'Als we om half drie klaar zijn met het bespreken van de feiten, dan gaat de officier van justitie een strafeis formuleren. Anders moet er een nieuwe datum komen', laat de woordvoerder weten. Het zou dan de derde keer zijn dat de zaak wordt uitgesteld.

