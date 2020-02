Ravage na de storm: kun je alle schade claimen?

Omgewaaide bomen, omver gewaaide gevels en losgerukte schuttingen. De storm Ciara is inmiddels over Groningen gewaaid, maar laat wel een spoor van vernielingen achter.

Erik Dokter, schade-expert bij verzekeringsmaatschappij Univé, laat weten dat er tot nu toe zo'n 1500 schades zijn geregistreerd bij zijn bedrijf.

Telefoontjes

Het is voor hem en zijn collega's tijdens stormdagen een kwestie van alle zeilen bijzetten. 'We proberen op dit soort dagen wel zoveel mogelijk mensen aan de telefoon te zetten, zodat we iedereen snel te woord kunnen staan.'

De schademeldingen lopen vaak erg uiteen. Wat wordt nu wel en niet betaald door de verzekeraar?

Tuinkas

'Bij een boom die op een huis valt, is er geen enkele twijfel mogelijk. Dat wordt gewoon helemaal vergoed', legt Dokter uit.

Lastiger is het bijvoorbeeld als de ruit van je tuinkas eruit vliegt. 'Een kas is natuurlijk van een andere constructie dan een woonhuis. Het hangt bij zo'n kas af van je polisvoorwaarden. Het moet wel meeverzekerd zijn.'

Kunstwerk

Een ander voorbeeld dat in onze provincie voorbij kwam, is een omgewaaid kunstwerk in de tuin. Dokter: 'Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als bij de tuinkas, je moet het apart verzekeren. En is het een eigen werk van jou als kunstenaar, is er ook nog de mogelijkheid dat het onder een zakelijke verzekering valt.'

Klinkt vrij ingewikkeld voor een leek. 'Dat klopt. Voor ons zijn dit soort dagen juist heel mooi, want wij kunnen veel mensen weer blij maken. Maar weinig mensen weten wat ze moeten doen als er een boom op hun huis valt. Wij maken je dan wegwijs.'

