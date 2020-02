Corporaties: Minister moet zich niet mengen in afspraken over versterking

Het gaat daarbij onder meer om de verhuisvergoeding, zo laten zij weten in een gezamenlijke brief aan het ministerie.

Eind vorig jaar ontstond commotie over de hoogte van de verhuisvergoeding. Uit een rondgang van RTV Noord is gebleken dat de onkostenvergoeding per corporatie duizenden euro's kan verschillen.

Eén lijn trekken

De afgelopen weken heeft het ministerie hierover gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Corporaties en huurdersverenigingen zijn bang dat de minister één lijn wil trekken voor de vergoeding. Elke corporatie heeft hier echter aparte afspraken over gemaakt met haar huurdersvereniging.

De corporaties willen dat de huidige afspraken ongemoeid blijven. 'Elke corporatie heeft daar heldere afspraken over gemaakt met de huurders. We willen maatwerk leveren, want ieder mens is anders', zegt directeur Hilde van Ree van Groninger Huis namens de corporaties.

Eerder duidelijkheid

Minister Knops wil over dit en andere versterkingsonderwerpen praten tijdens de zogenoemde Corporatietafel, die nog deze maand voor het eerst wordt gehouden. Tijdens dit overleg schuiven woningcorporaties, huurders, gemeenten en de Nationaal Coördinator Groningen aan.

De corporaties laten in de brief aan de minister weten de communicatie naar huurders wel te willen verbeteren: 'We willen eerder duidelijkheid geven hoe het met projecten staat', zegt Van Ree. 'Daarom is het belangrijk om van tevoren goed te communiceren en geen wisselende berichten te verspreiden.'

Emotionele schade

Ook willen de corporaties een vergoeding voor immateriële (emotionele) schade voor huurders in het bevingsgebied. Minister Knops laat weten dat het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen gaat onderzoeken of huurders daar recht op hebben en zo ja, op welke manier het schadebedrag wordt bepaald.

