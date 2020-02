Jeugdzorginstelling Elker verkeert in zwaar weer (update)

Elker kwam in financiële problemen doordat steeds minder jongeren op een gesloten afdeling worden geplaatst. Enkele jaren geleden zaten gemiddeld nog zo'n honderdtwintig kinderen opgesloten; dat zijn er nu een kleine vijftig.

Maatregelen

Elker heeft de organisatie niet aan deze krimp aangepast en zit met te hoge vaste kosten, zoals huisvesting en personeel. Elker wil nu een deel van de panden verkopen.

Het pand in de stad Groningen waar voorheen jeugdinrichting Het Poortje zat, staat bovenaan de lijst van af te stoten panden, zegt interim-bestuurder Leo Euser. 'Voor de mensen die daar nu zitten, gaan we andere plekken zoeken.'

Euser hoopt verder aan gedwongen ontslagen te ontkomen, onder meer door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten.

Financiering jeugdzorg

Elker is in gesprek met de Groninger gemeenten en met hun regionale inkooporganisatie RIGG over de toekomst van de financiering van de jeugdzorg. 'We kunnen én willen die toekomst niet alleen realiseren.'

Dat het tekort nu opspeelt, komt doordat de wijze van financiering is veranderd. Voorheen kreeg Elker geld voor ieder bed op de afdeling, ongeacht de bezetting. Nu betalen gemeenten alleen voor behandelingen die daadwerkelijk zijn uitgevoerd.



Oorzaak krimp

Jongeren komen op een gesloten afdeling terecht op last van een rechter. Die kan dit bepalen als de jongere een gevaar vormt voor zichzelf of voor een ander. Dit heet Jeugdzorg Plus.

De laatste jaren wordt deze vorm van jeugdzorg steeds meer als onwenselijk beschouwd. Instellingen als Elker proberen de jongeren op een andere manier te helpen. Jongeren die er wel belanden, zitten er korter dan voorheen.

