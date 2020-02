Lopend Vuur: Vliegveld Eelde moet een goed alternatief worden voor Schiphol

Een vliegtuig is geland op Eelde (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Minister, hier is de ruimte'. De nieuwe topman van Groningen Airport Eelde, Bart Schmeink, zei dat maandag tegen minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur bij haar bezoek aan Eelde.

Rond alle vliegvelden in ons land is een gebrek aan luchtruim, behalve rond Eelde. Schmeink roept de minister op om Eelde in het oog te houden als luchthaven voor vliegverkeer.

De minister wacht met een reactie tot de nieuwe Luchtvaartnota er is. Daarin staat welke en hoeveel vluchten de zes grote Nederlandse luchthavens (naast Schiphol zijn dat Eelde, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Lelystad) de komende jaren krijgen toebedeeld.

Volgens Van Nieuwenhuizen is de nota klaar, maar moet het rapport van de commissie Remkes over de stikstofuitstoot van luchthavens er nog in verwerkt worden.

