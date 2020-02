Ook vandaag waait het hard: 'Windstoten tot tachtig, negentig kilometer per uur'

Ook vandaag moet je rekening houden met fikse windstoten in onze provincie. 'Het is echt geen heel slechte dag, al is er kans op buien met hagel en natte sneeuw. Maar ja... Wel weer die wind erbij', zegt weervrouw Harma Boer.

De tweede officiële storm van het jaar is een feit. Afgelopen nacht was er een uitschieter van windkracht 9 in Roodeschool, waar de wind met 86 kilometer per uur over het land raasde.

Geen winterweer

'En dan zijn we nog maar in februari, dat belooft nog voor de rest van het jaar. In de loop van de week wordt het wat rustiger, maar het blijft zacht. Winterweer is in de verste verte niet zichtbaar.'

Windstoten

Ook vandaag waait het nog stevig, zegt Harma. 'Er zijn windstoten tot tachtig, negentig kilometer per uur. De wind is krachtig boven de provincie, tot stormachtig kracht negen langs de kust. En ook morgen staat er nog een vrij krachtige tot stormachtige wind.'

Verkeerswaarschuwing

De ANWB waarschuwt voor zware windstoten in de kustprovincies en het Noorden. Wat windstoten precies zijn, legt weerinstituut KNMI in deze link uit.

