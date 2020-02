Dijkdoorgangen bij Delfzijl weer open, maar vanavond gaan ze opnieuw dicht (update)

Volgens waterschap Noorderzijlvest was de waterstand in Delfzijl rond 13:00 uur drie meter tien boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). De grens die wordt gehanteerd, is drie meter.

Het waterschap verwacht dat de waterstand rond 01:30 uur dinsdagnacht zo'n 3,40 meter zal zijn. De dijkdoorgangen worden daarom om 22:00 uur dinsdagavond opnieuw gesloten.

'Havengebied moet toegankelijk blijven'

Ook maandagochtend gingen de coupures al dicht, waarna ze in de middag geopend werden. Maandagavond laat werden ze weer gesloten, tot ongeveer 02:00 uur in de nacht.

'Als het water beneden de grens is, gaan ze snel weer open. Want we vinden dat het havengebied wel zo toegankelijk mogelijk moet blijven', zegt woordvoerder Henry Frieswijk van waterschap Noorderzijlvest.

Niet lang dicht

Dat is ook de reden dat de coupures niet voor langere tijd dicht blijven. 'Het is een havengebied dat voortdurend in bedrijf is. Zo waren er vannacht en aan het begin van de ochtend bijvoorbeeld ook treintransporten die er doorheen moesten, dat kan prima doorgaan als het water laag genoeg is. Het zijn voor ons wat extra handelingen, maar dat is niet erg.'



Dit bericht is aangevuld met quotes van Henry Frieswijk.

Lees ook:

- Dijkdoorgangen in Delfzijl weer gesloten