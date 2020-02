Baggeren moet boten ruimte geven in Bourtangerkanaal en Ruiten Aa kanaal

Door de ophoping van slib en modder zijn de kanalen niet diep genoeg meer voor de recreatievaart. Daarnaast profiteert ook de watervoorziening in het gebied van het baggerwerk.

'Enorme hoeveelheid bagger'

Het gaat om een baggerklus van in totaal 27 kilometer, vertelt projectleider Edwin de Gries van het waterschap.

'Dit is een enorme afstand, met een enorme hoeveelheid bagger. We moeten dus goed nadenken over onder meer het verwerken van die bagger. Bijkomende opgave is dat dit baggerwerk zo duurzaam mogelijk moet worden uitgevoerd.'

Vastgelopen boten

Het waterpeil in beide kanalen is afgestemd op de wensen van de boeren in het gebied. In natte periodes verlaagt het waterschap het waterpeil om de landbouwgrond te beschermen.

'Maar soms is het vaarseizoen dan nog niet afgelopen', vertelt De Gries. 'Op een aantal plekken leidt dat ertoe dat boten met hun kiel de grond raken en vastlopen. Beide kanalen moeten aan het einde van het jaar zo ver uitgebaggerd zijn dat de recreatievaart volgend vaarseizoen geen problemen meer ondervindt.'

Tijdens een inloopbijeenkomst op 5 maart praat het waterschap omwonenden bij over de plannen. Kort daarna begint het baggerwerk.