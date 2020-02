Nieuwe inrichting dierenambulance komt uit Kolham: 'Echte vooruitgang'

'Een mooie, ruime bus.' Zo typeert Monique Kleve haar nieuwe ' kantoor': de gloednieuwe binnenkant van de dierenambulance. De wagen van de Dierenambulance Oost-Groningen in Winschoten werd deze week in gebruik genomen.

Bijzonder is dat A&S Vancare het interieur ontwierp en bouwde. Het bedrijf uit Kolham doet dat niet alleen voor de nieuwe, kale ambulances voor de provincie, maar voor heel Nederland. De afgelopen weken zijn in totaal al dertien dierenambulances uitgeleverd door heel Nederland, waaronder dus Oost-Groningen. Landelijk gaat het om meer dan honderd nieuwe bussen met nieuwe interieurs.



'Mooie kennel'

Jaarlijks heeft de Dierenambulance zo'n 65.000 ritten en op een gegeven moment zijn de auto's aan vervanging toe. Volgens vrijwilliger Kleve is het echt een verbetering. 'Er zit een mooi kennel in voor twee honden. Je kan de brancard gemakkelijk veilig vastzetten. We zijn er echt op vooruitgegaan.'

Compacte ruimte

Edward Staal is mede-eigenaar van A&S Vancare, dat gespecialiseerd is in interieurs van bedrijfsmatige bussen en andere vervoersmiddelen. Hij bedacht de inrichting, maar deed

dat wel in nauw overleg met de vrijwilligers die er dagelijks mee werken en met de directie van de Dierenambulance.

De nieuwe binnenkant, inclusief kennel (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)



'We hebben twee bussen gebouwd in Groningen. Dat beviel, want we mochten daarna aansluiten om mee te denken naar een landelijke standaard. We kregen een lijst met wensen van de vrijwilligers, met alles dat erop en eraan moest. Daarmee zijn we aan het ontwerpen gegaan en hebben alles in een compacte ruimte weten te combineren', aldus Staal.