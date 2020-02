CDA wil onderzoek naar loden waterleidingen in Groningse scholen en crèches

De partij doet die oproep aan het college nadat vorige week bekend werd dat in zes Utrechtse schoolgebouwen verhoogde concentraties lood in het water gevonden zijn.

Schadelijk voor gezondheid

Het CDA wil nu dat er zo snel mogelijk een onderzoek wordt gestart naar het aantal loden waterleidingen in schoolgebouwen en crèches in de gemeente.

'Het binnenkrijgen van lood is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen', zegt fractievoorzitter René Bolle. 'Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk alle scholen en crèches te controleren en loden waterleidingen te vervangen.'

Verboden sinds 1960

Het gebruik van loden kraanleidingen is sinds 1960 verboden. Uit onderzoek van de Gezondheidsraad blijkt dat er in ons land nog maximaal 200.000 woningen zijn met dergelijke leidingen. Bolle wil van het college weten om hoeveel gebouwen in de gemeente Groningen het gaat en wat het college daar aan gaat doen.

Het Waterbedrijf Groningen publiceerde de onderstaande video, waarin wordt uitgelegd hoe klanten op loden leidingen kunnen controleren.



Duizenden leidingen vervangen

Waterbedrijf Groningen liet eind vorig jaar weten dat er in 2005 in totaal 273.000 oude aansluitingen in de provincie Groningen zijn vervangen.

'De kans dat er nu nog aansluitingen met loden waterleidingen zijn is dus erg klein. Toch blijft het de verantwoordelijkheid van woningeigenaren om leidingen binnenshuis te controleren. In een huis van vóór 1960 is het dus belangrijk te weten of loden leidingen zijn vervangen door ander materiaal.'



Monsters

Het waterbedrijf neemt ieder jaar honderden monsters van drinkwater op verschillende plekken in de provincie. Daarbij wordt onder meer gecontroleerd op zware metalen, zoals lood.

'De afgelopen vijf jaar is uit al die monsters nog geen enkele keer hoeveelheden lood ontdekt boven de toegestane hoeveelheden', aldus een woordvoerder van het waterbedrijf destijds.



