Zelfrijdende trein voor het eerst mét passagiers: 'Hij rijdt gewoon' (update)

Henk Puts reed mee in de trein die verder vooral gevuld is met pers, politici en mensen van ProRail en Arriva. 'Het is wel komisch om op zo'n reis mee te gaan met allerlei bobo's.'

De hamvraag: hoe bevalt het nou, zo'n ritje in een zelfrijdende trein? 'Hij schudt een beetje. Maar hij rijdt gewoon. En iedereen zit met elkaar te praten. Bijzonder, want normaal zit iedereen op zijn telefoontje te turen.'

Naar het toilet

Tijdens de rit moeten alle passagiers blijven zitten. 'In Zuidhorn mogen we even naar de wc', zegt Puts.

Hij zat al wel eens in een zelfrijdende metro. 'Dat is heel gek, want dan zit je helemaal voorin, op de plek waar normaal een machinist zit. Je kan gewoon vooruit kijken. Dat is net een lift die vooruit en achteruit gaat, in plaats van omhoog en omlaag.'

Historisch

'Dit is toch een historisch moment in de spoorgeschiedenis, dat maakt het wel leuk', zegt regiodirecteur Milfred Hart van Arriva. 'Je merkt niet zo veel verschil en dat is natuurlijk goed om vast te stellen.'

'Als de proef erop zit, gaan we het evalueren. Maar dit is natuurlijk wel iets dat in de toekomst gaat gebeuren. De techniek komt eraan en die kan je niet negeren. Maar wanneer, dat weten we nog niet.'

'Het voelde als een gewone trein. Dat is ook de kracht van het systeem', zegt gedeputeerde Fleur Gräper van de provincie, die ook meereed. 'Als het aan ons ligt, rijden er voor 2035 zelfrijdende treinen op het Groningse spoor.'

Zelfrijdende trein

De zelfrijdende trein is een proef van ProRail, Arriva, de provincie Groningen en treinleverancier Stadler. Als de trein rijdt moet dat er voor zorgen dat treinen punctueler en duurzamer gaan rijden. Ook moeten er door de zelfrijdende trein meer treinen kunnen rijden op hetzelfde traject. Tijdens de proef zit er gewoon een machinist voor in de trein. Die houdt toezicht op de systemen. Volgens Arriva is het niet de bedoeling dat de machinist op termijn verdwijnt: alleen de rol van de machinist zou veranderen. Vakbond FNV is daar niet van overtuigd en dreigde eerder de proef te blokkeren: naar blijkt zonder succes.

Dit bericht is aangevuld met reacties van Arriva en de provincie

