Jongetje (10) verjaagt gewapende overvaller met papfles; drie tips (update)

Dat detail over de overval was dinsdagavond te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van de uitzending kwamen er twee tips binnen over de zaak. Woensdag werd bekend dat na de herhaling van de uitzending nog een derde tip is binnengekomen.



Een 30-jarige vrouw was met haar kinderen van 10 en 1 jaar op bezoek bij haar ouders, die wonen aan de Transportweg. Daar kwam rond 21.45 uur een overvaller de woning binnen.

Verjaagd met fles

De man houdt de gezinsleden onder schot, terwijl hij om geld blijft vragen. De 30-jarige vrouw zegt vervolgens dat er 'niets te halen' valt. Desondanks houdt de man zijn pistool op de Hoogezandsters gericht.

Het 10-jarige jongetje, dat op dat moment in de woonkamer is, heeft door wat er in de keuken gebeurt en gooit de papfles van zijn zusje tegen het hoofd van de overvaller aan. De man draait zich om en richt zijn wapen kort op het jongetje, tot grote schrik van de moeder.

'Je weet niet waar zo iemand toe in staat is, als hij al een geweer kan richten op een onschuldig kind', vertelt de moeder van het gezin in een reconstructiefilmpje.



Gewond aan voet

Voordat de overvaller ervandoor snelt, schiet hij nog een paar keer. Hij raakt de moeder van het gezin in haar voet. Achteraf blijkt dat de kogel in haar voet is versplinterd, en dat niet alle stukjes kunnen worden verwijderd. De vrouw gaat een lang revalidatietraject tegemoet.

Signalement

De politie zoekt een donkergetinte dader die die avond een opvallende blauwgroene overall droeg. In de uitzending van Opsporing Verzocht maakt de politie meer details over de man bekend.

Dit bericht is bijgewerkt nadat bekend werd dat er drie tips waren naar aanleiding van Opsporing Verzocht.

