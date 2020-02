Jongetje (10) verjaagt gewapende overvaller met papfles; twee tips (update)

Bij de overval op een woning in Hoogezand op Oudejaarsdag heeft een 10-jarig jongetje een gewapende overvaller uit huis verjaagd.

Dat detail over de overval was dinsdagavond te zien in het tv-programma Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van de uitzending kwamen er twee tips binnen over de zaak.



Een 30-jarige vrouw was met haar kinderen van 10 en 1 jaar op bezoek bij haar ouders, die wonen aan de Transportweg. Daar kwam rond 21.45 uur een overvaller de woning binnen.

Verjaagd met fles

De overvaller schoot meerdere keren, onder andere in de voet van de moeder. Zij moest aan haar voet worden geopereerd. De man vluchtte uiteindelijk, omdat het 10-jarige jongetje de papfles van zijn zusje tegen het hoofd van de indringer gooide. Kort daarna wordt het jongetje zelf ook onder schot gehouden.

'Je weet niet waar zo iemand toe in staat is, als hij al een geweer kan richten op een onschuldig kind', vertelt de moeder van het gezin in een reconstructiefilmpje.



Signalement

De politie zoekt een donkergetinte dader die die avond een opvallende blauwgroene overall droeg. In de uitzending van Opsporing Verzocht maakt de politie meer details over de man bekend.

Dit bericht is bijgewerkt met het aantal tips naar aanleiding van Opsporing Verzocht.

Lees ook:

- Woningoverval Hoogezand in Opsporing Verzocht

- Vrouw lichtgewond bij schietpartij na woningoverval