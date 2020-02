De steigers op tijdens de storm: 'Als het niet veilig is, dan stoppen we'

Chris van Bergen is veiligheidsdeskundige bij Gjaltema, verhuurder van onder meer steigers en hoogwerkers. Volgens hem gelden er duidelijke regels. Zo geldt voor stalen steigers: verboden gebied boven windkracht 8. Bij bijvoorbeeld aluminium rolsteigers is dat nog een stuk strenger: daar geldt een werkverbod boven windkracht 6.

Stevig, stabiel en stijf

'Veel hinder hebben we niet ervaren van de storm. De meeste werkzaamheden gaan door. Her en der is wel wat steigergaas weggewaaid', aldus Van Bergen.

'Er lopen verschillende inspecteurs rond. Die bekijken de steigers met dit weer nog nauwkeuriger. Steigers moeten voldoen aan de drie s'en: een steiger moet stevig, stabiel en stijf zijn.'



Geertruidenberg

Van Bergen heeft zelf ook in de steigerbouw gewerkt. 'Toen ik nog jong en onbezonnen was, ging ik weleens kruipend over de steigervloer. Ja, dat is wel veranderd. Zeker na het incident in de Amercentrale. Er zijn nu heel duidelijke regels in de Richtlijn Steigers, waar zowel verhuurder als gebruiker zich aan moet houden.'

De veiligheidsdeskundige doelt op de elektriciteitscentrale van RWE/Essent in Geertruidenberg, waar in september 2003 een 65 meter hoge steiger instortte. Acht mensen kwamen tussen het ingestorte steigermateriaal terecht. Vijf mensen kwamen om het leven: drie Nederlanders van Turkse afkomst en twee Amerikanen. Niet lang daarna werden de regels omtrent de steigerbouw een stuk strenger.



Niet veilig? Gewoon stoppen

Van Bergen: 'De steigers van nu kunnen veel hebben. We leveren ze goed af en als er geen onderdelen uitgehaald worden, dan moet kunnen ze een behoorlijke wind hebben.'

'Als het nu niet meer veilig is, dan moet je gewoon stoppen met je werkzaamheden. En wachten tot de wind gaat liggen.'