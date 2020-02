Milan geniet van framevoetbal: 'Er ging een wereld voor hem open'

De Eredivisie plaatste vandaag een ontroerend filmpje van de Vriendenloterij op social media over Milan Nieboer uit Roodeschool. Hij is 6 jaar en kan door de spierziekte AMC niet lopen. Toch voetbalt 'ie, via Kids United, bij FC Groningen.

Bekijk het filmpje hieronder:



FC Groningen is een van de weinige profclubs in Nederland die framevoetbal aanbiedt. Hierdoor kunnen kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen, toch voetballen.

Via zijn oma kwam de voetbalgekke Milan in aanraking met het framevoetbal, zij zag er een filmpje over bij TV Noord. 'De volgende dag heb ik meteen een afspraak gemaakt', zegt zijn moeder Helena Nieboer.

Niet durven dromen

Artsen verwachtten dat als Milan al in leven zou blijven, hij bedlegerig zou worden. En nu rent hij over het voetbalveld met een lach op zijn gezicht.

'Al vanaf dat Milan klein was, ging hij graag achter een bal aan. Dat hij uiteindelijk echt kon voetballen met andere jongens en meiden, had ik nooit kunnen dromen', vertelt Helena aan tafel bij Noord Vandaag.

Zo'n twaalf kinderen, onder wie één meisje, zijn lid van het framevoetbalteam van Kids United. Zij voetballen met behulp van een frame (een aangepaste rollator) of een rolstoel.

Wereld ging open

In het begin was het voor Milan moeilijk om met een frame te voetballen. 'Bij de eerste training lukte dat niet. Maar bij de tweede training heeft trainer Onno Kukler hem overtuigd. Vanaf dat moment ging er een wereld voor hem open.'

Volgens Helena is het 'heel belangrijk' dat haar zoon op deze manier toch aan zijn geliefde sport kan doen.

'Milan zit op een reguliere school met kinderen die kunnen lopen en in principe gezond zijn. Eén keer in de week kan hij lekker meevoetballen en meedoen tussen kinderen die ook in een rollator zitten. Dan voelt hij zich even geen buitenbeentje en is hij op zijn gemak. Soms is hij het snelst aan de overkant en dan is 'ie trots - dat is toch prachtig?'

Eén keer per week

Is Milan veranderd door het voetballen? 'Ja! Een dag geen FC is een dag niet geleefd. Hij gaat zingend naar het voetbal en kijkt na de training alweer uit naar volgende week. Hij traint één keer per week, drie kwartier. En dat is ook lang genoeg. Deze kinderen hebben ook minder energie.'

Af en toe spelen de kinderen ook een wedstrijdje. Laatst nog tegen de framevoetballers van Feyenoord; een duel dat ze trouwens verloren.

'Echt wedstrijden spelen tegen andere gehandicaptenteams is ook wel een beetje lastig', geeft Helena aan. 'Deze kinderen zitten natuurlijk in een frame. En op een gewoon veld gaat voetballen met een frame erg moeizaam. Andere kinderen moeten bovendien kunnen omgaan met kinderen in een frame. Het kan er niet te ruig aan toe gaan, want zo'n frame doet pijn.'

Bekijk hieronder het item in Noord Vandaag:



En bekijk hieronder de hele uitzending van Noord Vandaag terug:



