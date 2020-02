Dizkartes wil dat leden verantwoord alcohol drinken

Studentenvereniging A.S.V. Dizkartes in Groningen is een bewustwordingscampagne rondom alcoholgebruik gestart.

De Groningse studentenvereniging zette dinsdag een handtekening onder het DRINKiQ PaCT, samen met de Amsterdamse vereniging Lanx. Doel is studenten bewust maken van de effecten van alcohol.

Bedenker is drankenproducent

Drankenproducent Diageo is de bedenker van het DRINKiQ-programma, waarbij de twee verenigingen zich nu aansluiten. Het bestaat onder meer uit een website met allerlei feiten over alcohol, zoals het aantal calorieën per drankje, hoe alcohol gemaakt wordt en hoeveel eenheden alcohol je maximaal zou moeten drinken op een dag.

Dizkartes-voorzitter Lieske van Hemert vindt het niet raar om samen te werken met een drankenproducent bij het terugdringen van alcoholgebruik. 'Ik vond het juist heel mooi dat dit vanuit een drankenproducent kwam.'

Plannen op papier

Dizkartes heeft samen met Diageo de activiteitenlijst van de vereniging doorgenomen. Daar zijn plannen uitgerold.



Het gaat er vooral om dat mensen er meer stil bij staan Lieske van Hemert - voorzitter Dizkartes

Zo komt er tijdens grote feesten een watertap bij de dansvloer met een bordje erbij: 'Vergeet niet wat water te drinken'. Dit soort boodschappen komen ook op de schermen achter de bar en via social media.

Vraag is of studenten hier daadwerkelijk een biertje minder door gaan drinken. 'Het gaat er vooral om dat mensen er meer stil bij staan. Zo'n reminder kan wel bijdragen aan verantwoord alcoholgebruik.'

Geen slechte ervaringen

Dizkartes heeft geen ervaring met alcoholexcessen zoals bij Vindicat, zegt Van Hemert. 'Maar het is wel fijn om dat ook zo te laten. Er wordt bij elke studentenvereniging best wel veel gedronken. Dan is het goed om de boodschap van verantwoord alcoholgebruik vanuit de vereniging naar voren te brengen.'

Duit in het zakje

De drankenproducent draagt bij in de kosten die Dizkartes maakt voor de campagne. 'Het is niet zo netjes in te gaan op de financiële rompslomp, maar we krijgen wel ondersteuning voor de activiteiten die we doen.'

