Henk Kuipers ontkent alle aantijgingen

Kuipers staat terecht in een megaproces. Hij wordt verdacht van onder meer afpersing, diefstal met geweld en mishandeling. Hij zou leden van No Surrender met een zogenaamde 'bad standing', een oneervolle verwijdering, uit de club hebben gezet. Daarbij zou hij geslagen hebben.



'Als ik iemand sla, praat diegene nooit weer'

Het bewijs hiervoor komt van afgeluisterde gesprekken. In 2014 was ruim 2,5 jaar lang afluisterapparatuur in onder meer de memberroom van No Surrender geplaatst. Doel hiervan was bewijs verzamelen dat de organisatie een crimineel oogmerk had en dat de leden van No Surrender deelnamen aan criminele activiteiten.

Het probleem: er zijn wel geluiden te horen die op klappen lijken, maar Kuipers ontkent dat het klappen waren. Hij zegt: 'Als ik iemand sla, praat diegene nooit weer. Had maar camera's geplaatst, dan hadden jullie het kunnen zien.'

Navelbreuk

Kuipers reageert soms kortaf en geïrriteerd op vragen, zeker als ze al eens eerder gesteld zijn. Hij heeft af en toe zichtbaar last van zijn navelbreuk. Hij hangt onderuit in een bureaustoel, omdat hij niet goed kan zitten.

De rechtbank wil 5 maart verder met de zaak. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag: Henk Kuipers wordt, zo vertelt hij, binnenkort geopereerd aan zijn navelbreuk. Of hij dan hersteld is, is niet zeker.



Lees verder:

- Henk Kuipers: 'Zaak tegen No Surrender wordt onterecht bestempeld als megazaak'

- Vandaag mogelijk strafeis tegen voormalig No Surrenderbaas Henk Kuipers

- Kuipers ontkent mishandeling en is 'deel van de film kwijt'