Grensgemeente wil toeristen trekken: 'Misschien moeten we influencers inzetten'

De gemeente Westerwolde wil de aankomende jaren door middel van marketing meer Duitse en Nederlandse toeristen naar het gebied krijgen. Op die manier kunnen lokale bedrijven profiteren van toerisme.

Cultuurhistorische toerist

'De gemeente wil vooral de cultuurhistorische toerist lokken', vertelt wethouder Giny Luth. Want het landschap en de cultuurhistorie zijn 'het visitekaartje voor de toerist', zo staat in de plannen.

De wethouder onderzoekt al enige tijd hoe meer toeristen verleid kunnen worden om naar Westerwolde te komen. 'We vragen ons ook af of we de marketing wel op dezelfde manier moeten doen zoals we dat al jaren doen', vertelt Luth. 'Misschien moeten we wel gebruik maken van influencers en vloggers', zegt ze. Concrete plannen zijn er nog niet.

Bezoekersaantallen

In de afgelopen drie jaren is het aantal bezoekers van musea in Westerwolde licht toegenomen, maar voor de gemeente is dat nog niet voldoende. Vesting Bourtange is de grootste publiekstrekker in Westerwolde met 90.000 bezoekers in 2019.

De totale bezoekersaantallen van alle musea in de gemeente Westerwolde de afgelopen jaren:



Ondernemers moeten samenwerken

Maar is al die extra marketing voldoende? Waarschijnlijk niet. Ook ondernemers moeten in de toekomst meer met elkaar samenwerken, zo staat in de plannen.

Toeristen zouden niet alleen voor één bezienswaardigheid naar Westerwolde komen, maar voor meerdere activiteiten. 'De gemeente moet daarom blijvend energie steken in het samenbrengen van ondernemers', aldus de visie.

Langetermijnvisie

De plannen zijn onderdeel van een nieuw toekomstplan van de gemeente Westerwolde. Onder andere toerisme, leefbaarheid en natuur komen aan bod in de zogenoemde omgevingsvisie.

De gemeenteraad praat woensdagavond voor het eerst over de plannen.

