Ophokplicht voor pluimveebedrijven wegens risico op vogelgriep

Bedrijven met meer dan 250 kippen moeten hun dieren daardoor voorlopig binnenhouden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting met vogelgriep bij een hobbyboer in het Duitse Bretzfeld.

Groter risico

Omdat dit westelijker is dan eerdere vogelgriepbesmettingen, in Midden- en Oost-Europa, neemt volgens het ministerie de kans toe dat ook in andere delen van West-Europa het virus aanwezig is in lokale wilde watervogelpopulaties.

De ophokplicht wordt ingesteld om te voorkomen dat ook Nederlandse pluimveebedrijven besmet raken.

Ophokplicht geldt zeker vier weken

Over vier weken komen de deskundigen die het ministerie adviseren opnieuw bij elkaar om te beoordelen of de dreiging voldoende is afgenomen.

Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken, zo geeft het ministerie aan.

Reiniging transport

In Nederland geldt al een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting van transportmiddelen voor gevoelige diersoorten uit landen waar de vogelgriep is uitgebroken.

Deze maatregel geldt nu ook voor transporten uit Duitsland. Daar wordt door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op toegezien.