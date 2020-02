Man moet alsnog de cel in voor witwassen 90.000 euro

Het hof in Leeuwarden heeft een 37-jarige man uit Nieuw-Scheemda veroordeeld tot 360 dagen gevangenisstraf, waarvan 119 voorwaardelijk voor het witwassen van bijna 90.000 euro en het bezit van een semiautomatisch pistool en drugs in een vakantiehuisje in Nieuwediep waar hij in 2018 verbleef.

Daarnaast is de Groninger veroordeeld tot 120 uur werkstraf en krijgt hij het witgewassen geld kwijt. De rechtbank in Assen sprak hem in september 2018 juist vrij van witwassen. Het geld dat in zijn vakantiehuisje werd gevonden, in totaal ruim 94.000 euro, kreeg hij toen terug. De man kreeg toen wel acht maanden cel voor de drugs en het wapen. Zowel hij als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.

Semiautomatisch wapen in huis

Op 6 april 2018 viel een arrestatieteam het vakantiehuisje van de man in Nieuwediep binnen. Aanleiding was een tip die de politie van het Team Criminele Inlichtingen had gekregen: de man zou een vuurwapen hebben. Dat bleek te kloppen. Verder werd 200 gram speed en wat wiet gevonden.

Daarnaast vonden politieagenten het grote geld bedrag. De bankbiljetten zaten verstopt in brandblussers, in een speeltunnel voor katten, in een korte broek en achter de bank. De Groninger vertelde dat hij eind 2016 een contant geldbedrag van 7.000 euro van zijn oma had gekregen. Daarvan had een vriend van hem bitcoins kort erna voor hem gekocht.

Toen die vriend eind 2017 adviseerde de bitcoins te verkopen, cashte de Groninger naar eigen zeggen de ruim 94.000 euro. De rechtbank in Assen oordeelde dat zijn verhaal goed mogelijk kon zijn en dat witwassen niet te bewijzen viel.

Rammelende verklaring

Het hof vindt van wel. Volgens het hof staat wel vast dat de Groninger 7.000 euro legaal heeft gekregen, maar rammelt het verhaal over de bitcoins. Dat komt vooral omdat de verklaring van de Groninger en zijn vriend, die bij het hof als getuige is gehoord, deels tegenstrijdig zijn. Bovendien blijkt uit politieonderzoek dat de bitcoins nooit eind 2016 kunnen zijn gekocht, maar pas in november 2017.

Vanwege het ontbreken van een waterdicht verhaal gaat het hof er vanuit dat de man ruim 87.000 euro heeft witgewassen. Er zijn genoeg aanwijzingen dat hij het met illegale praktijken heeft verdiend in plaats van door de bitcoins te verkopen.

Omdat de man al 241 in voorarrest gezeten, hoeft hij nu niet meer terug naar de gevangenis. Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep anderhalf jaar cel geëist.

