Donar beperkt schade in heet bekerduel tegen Landstede

De Groningers kwamen moeizaam op gang in Zwolle. Na het eerste kwart stond het 22-15. De Zwollenaren lieten Donar voor rust niet in hun spel komen. Halverwege was de stand 35-26.

Driepunters

In de eerste helft schoot Donar slechts twee driepunters raak uit 23 pogingen. Matt Williams, die zondag nog zo op dreef was, schoot nul raak uit vijf pogingen.

Tweede helft

Ook in het derde bedrijf liep de thuisploeg uit op de ploeg van coach Erik Braal (59-43). De grootste achterstand was zelfs 21 punten.

Comeback

In het vierde kwart liet Donar enorme strijdlust zien. De Groningers knokten zich terug tot een achterstand van drie punten (63-60). Uiteindelijk liep het verschil weer iets op.

Koenis

Topscorer aan de kant van de Groningers was Thomas Koenis met vijftien punten en tien rebounds. Jason Dourisseau was goed voor twaalf punten.

Return



Donderdag is de return in Groningen. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op tegen Den Helder Suns of Aris Leeuwarden.

Live

De return in de halve finale is donderdag te volgen via een livestream op de website van RTV Noord. Het commentaar wordt verzorgd door Karel-Jan Buurke en Anjo Mekel.

