Voorzitter GIJS furieus op directeur ijshockeybond: 'Het is een oplichter'

De tweede wedstrijd van GIJS tegen Smoke Eaters Geleen in de play-offs van de Eerste Divisie wordt niet gespeeld. Voorzitter Jacob van Gelder van de Groningse ijshockeyclub heeft geen goed woord over voor de gang van zaken.

Hij steekt zijn woede niet onder stoelen of banken richting de directeur van de ijshockeybond Theo van Gerwen. Hij heeft er volgens Van Gelder persoonlijk bij Geleen op aangedrongen niet naar Groningen te gaan voor het tweede duel.

'Oplichter'

'Geleen heeft mij gebeld dat ze niet naar Groningen komen. Niet omdat ze zelf niet willen, maar omdat Van Gerwen dit op eigen initiatief heeft beslist. Het is een oplichter. Hij heeft mij niet eens gebeld om te overleggen hoe we dit op moeten lossen. Wat denkt hij wel! GIJS verdient het niet om zo behandeld te worden. We zijn een club met de grootste achterban van Nederland.' vertelt een diepgeraakte en emotionele Van Gelder.

'Had niet gespeeld moeten worden'

Zaterdag speelde GIJS in Geleen en won met 8-5. Op dat moment was al duidelijk dat er zondag niet gespeeld zou worden, door de storm die over Nederland raasde. Het eerste duel had in de ogen van de GIJS-preses niet eens gespeeld moeten worden, omdat toen al duidelijk was dat Geleen toch niet in Groningen zou komen opdagen.

Ik kan me de woede goed voorstellen Theo van Gerwen - directeur ijshockeybond

Financiële strop

Dat er geen tweede duel komt betekent een flinke financiële strop voor GIJS van in totaal 4500 euro. 1500 euro voor de bus naar Geleen en 3000 euro aan netto-omzet die de club misloopt doordat het thuisduel niet doorgaat.

'Ik begrijp de teleurstelling bij Jakob en kan me de woede goed voorstellen,' zegt Van Gerwen. 'Geleen heeft zelf aangegeven dat ze de bond tegemoet komen door de tweede wedstrijd niet te spelen omdat er toch niks meer valt te halen.'

'Ze komen ons tegemoet zodat we aanstaand weekend kunnen beginnen met de kwartfinales', vervolgt Van Gerwen. 'We hebben voorafgaand aan de competitie met alle clubs besproken wat we doen in dit soort situaties. De storm van zondag speelt ons nu parten.'

Geen ijs beschikbaar

GIJS speelt zaterdag de eerste wedstrijd in de kwartfinale in Kardinge tegen Dordrecht. Ook aan deze ontmoeting gaat een verhaal vooraf. Normaal gesproken zou Dordrecht het thuisvoordeel hebben. De best of three-serie zou daardoor beginnen in Dordrecht. Er is in Dordrecht echter geen ijs beschikbaar in verband met de Wereldbekerwedstrijd Shorttrack.

