Druk op intensive care voor kinderen UMCG houdt aan, maar piek is voorbij

Het is nog steeds druk op de intensive care voor kinderen van het UMCG in Groningen. Hoewel de piek van jonge patiƫnten is afgenomen, ligt overplaatsing naar andere ziekenhuizen of naar het buitenland nog op de loer.

In december raakten de kinderafdelingen van ziekenhuizen door het hele land overvol. Ziekenhuizen moesten opnamestops invoeren, stelden operaties uit en stuurden patiënten door naar andere ziekenhuizen, soms ook naar het buitenland.

Noodscenario

Uitwijken naar het buitenland was voor het UMCG half december nog een noodscenario. In de weken erna moesten er 'maximaal vijf' kinderen in Duitse ziekenhuizen ondergebracht worden. Voor twintig kinderen moest het ziekenhuis plek zoeken in andere universitaire ziekenhuizen in onder meer Utrecht, Amsterdam of Leiden.

Het ziekenhuis zegt geen exacte cijfers te hebben van het aantal kinderen dat niet op de intensive care terecht kon.

Het is telkens puzzelen Lex Kloosterman - woordvoerder UMCG

Drukte door verkoudheidsvirus

De piek in de drukte op de veertien bedden tellende intensive care werd veroorzaakt door het RS-virus, dat vorig jaar al vroeg in het seizoen de kop opstak. Het verkoudheidsvirus zorgt voor ademhalingsproblemen en kan uitdroging veroorzaken bij vooral jonge kinderen.

Krapte

Hoewel het aantal zieken door het virus inmiddels is teruggedrongen, blijft het krap op de kinderafdelingen.

'Het blijft erg druk en het is telkens puzzelen', zegt woordvoerder Lex Kloosterman van het UMCG. 'Gelukkig trekt het virus terug en is het zelfs iets rustiger door de zachte winter, als je naar het aantal zieke mensen kijkt.'

Met die uitleg komt de andere veroorzaker van de krapte in de ziekenhuizen aan het licht: de voortdurende landelijke personeelskrapte. Landelijk is er een groot tekort aan gespecialiseerd personeel, zoals kinderverpleegkundigen. Het ziekenhuis probeert die problematiek op de lossen door meer mensen op te leiden.



We zijn het meest afgelegen ziekenhuis van alle umc's Lex Kloosterman - woordvoerder UMCG

Samenwerken

Intussen houden de ziekenhuizen continu contact met elkaar over het aantal beschikbare bedden en het aantal patiënten dat moet worden opgevangen. Opvallend detail: er komen maar weinig patiënten uit andere regio's naar het UMCG. 'We zijn toch het meest afgelegen ziekenhuis van alle umc's', zegt Kloosterman.

Het contact tussen de ziekenhuizen gaat niet via een geavanceerd beschikbaarheidssysteem, maar via telefoon. Verpleegkundigen bellen om te bespreken waar bedden vrij zijn. En ook de leidinggevenden hebben 'korte lijntjes' met elkaar. Kloosterman: 'Er is een landelijke appgroep, met daarin alle IC-hoofden.'

Het samenwerken tussen de ziekenhuizen is volgens Kloosterman de beste methode om de drukte op de kinder ic's te bestrijden. 'Maar uiteindelijk is de oplossing op de lange termijn meer personeel. En we doen ons best om zoveel mogelijk mensen op te leiden.'

