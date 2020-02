Lopend Vuur: Overboord geslagen containers moeten we in deze wereldeconomie accepteren

Op 43 kilometer boven Ameland verloor het schip zeven containers.

In de Tweede Kamer stellen diverse partijen inmiddels vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur. Zij moet nieuwe containerrampen voorkomen.

Vorig jaar verloor de MSC Zoe 345 containers. Dat veroorzaakte een ecologische ramp langs de noordelijke kust. De gevolgen zijn nog altijd merkbaar.

Veel van die containers vervoeren goederen die wij met z'n allen wereldwijd bestellen. Via grote webshops kunnen we bijvoorbeeld alles wat we willen voor soms een erg laag bedrag bestellen. En zaken die aan de andere kant van de wereld gekocht worden, moeten wel vervoerd worden. Daar komt bij dat we leven in een wereldeconomie, waarbij in- en export een belangrijk onderdeel is.

En waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden. Geldt dat ook voor containers die van schepen vallen?

Ons Lopend Vuur:

