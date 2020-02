'Met dit weer is het voor de kippen helemaal niet slecht om even binnen te zitten'

Hij verwacht dat de dreiging de komende weken minder wordt. 'Ik denk dat ze zeker voor 1 april of zo weer buiten zijn.'

Waarom een ophokplicht

Het ministerie van Landbouw heeft de ophokplicht ingesteld voor boeren met 250 of meer kippen, nadat in het Duitse Bretzfeld de vogelgriep was aangetroffen. Over vier weken komen deskundigen die het ministerie informeren over de situatie weer bij elkaar om te kijken of de dreiging voldoende is afgenomen.

'Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken', schrijft het ministerie.

Tijdelijk binnen

'Kijk naar buiten: met deze wind en regen is het voor de kippen helemaal niet slecht om even binnen te zitten', zegt Atzema. 'Maar ik hoop wel dat ze weer naar buiten kunnen als het normaal weer is en de dreiging van de ziekte over is.'

Behalve de ophoklplicht hoeft hij voorlopig geen andere maatregelen te nemen. 'Het is een kwestie van de luiken gewoon dichtlaten, zodat ze niet naar buiten kunnen. Er is nog wel een overdekte uitloop waar ze kunnen lopen.'

