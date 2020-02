'De Waddenzee kan heel makkelijk gekoloniseerd worden door Japanse roofslak'

De oesterbanken in de Waddenzee worden in de toekomst mogelijk aangetast door de Japanse stekelhoorn, een roofslak.

Onlangs spoelde op het strand van Texel een leeg eikapsel van het dier aan. 'Het is gewoon wachten tot er een vol eikapsel komt. Ze drijven makkelijk mee. De Waddenzee kan heel makkelijk gekoloniseerd worden', zegt conservator Arthur Oosterbaan van onderzoeksinstituut Ecomare op Texel.

Opmars

De exoot is bezig zich door Europa te verspreiden. 'Hij is meegekomen met oestertransporten', legt Oosterbaan uit. 'Sinds 2007 zit hij al in de Oosterschelde. Al is hij daar nog geen bedreiging voor de oesterkwekers.'



Je kan niet zeggen: dat is de natuur, dat is te makkelijk Arthur Oosterbaan - conservator Ecomare

Gevolgen

'Het kan gevolgen hebben als ze bijvoorbeeld massaal Japanse oesters gaan aanvallen, dat is ook een exoot. Er zijn hele riffen van die oesters in de Waddenzee, die gaan dan achteruit. De gewone, platte oester komt er ook voor, maar die is heel zeldzaam.'

Wat nu?

Volgens Oosterbaan is het een kwestie van afwachten. 'Je kan eigenlijk niks, want de verspreiding van zeedieren is zo efficiënt en ze maken zo veel nakomelingen... Daar kan je niets tegen beginnen als zo'n beest zich eenmaal succesvol ergens heeft gevestigd.'

'Voor de zoveelste keer zal de fauna in de Waddenzee dan veranderen. Maar je kan niet zeggen: dat is de natuur, dat is te makkelijk. Al die exotische dieren en planten zijn allemaal door mensen gekomen en soms zijn er bij die enorme schade of overlast veroorzaken.'