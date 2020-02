Farmers Defence Force kondigt nieuwe acties aan voor 19 februari

In een appgroep van boeren op Telegram is een afbeelding geplaatst waarin staat dat op 19 februari '100% alle remmen los' gaan. Woordvoerder Thomas Kamminga van de FDF-afdeling in Niezijl bevestigt dat hij woensdagmorgen vanuit de landelijke FDF is geïnformeerd over de nieuwe protestacties en zegt dat 'de boeren klaar staan om de trekkers te starten'.

Inhoud acties nog onbekend

Hoe de acties er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk. 'Waarschijnlijk horen we vanavond meer vanuit de landelijke FDF. Maar als de oproep er komt en het gaat door, dan gaan we naar Den Haag', zegt Kamminga.

FDF kondigde eerder ook acties aan voor 5 februari, maar die werden enkele dagen van tevoren afgeblazen. Landelijk FDF-voorzitter Mark van den Oever wilde eerst de analyse van RIVM-cijfers door het Mesdagfonds afwachten. Die worden op 20 februari gepresenteerd.

Waarom FDF daar nu op terug lijkt te komen, is onduidelijk.

Lees ook:

- 'FDF overweegt boerenprotest van woensdag af te blazen'

- Nieuwe boerenactie op 5 februari: 'Wij accepteren geen offers meer'