Kinderen peuterspeelzaal Spijk drie weken in de kou door defecte cv

't Hummelhoes in Spijk is onderdeel van Kids2b (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

In peuterspeelzaal 't Hummelhoes van Kids2b in Spijk zitten kinderen inmiddels drie weken lang in de kou. De cv-ketel is defect en daar moeten nieuwe onderdelen voor komen. Die zijn nu drie weken onderweg.

De kinderen hebben het kouder dan anders en zijn al een keer naar huis gestuurd. De begeleiding doet van alles om de kinderen warm te houden; zo doen ze extra spelletjes en schenken ze warme thee. 'De kinderen mogen nu binnen rennen, dat mag normaal alleen buiten', laat peuterleidster Claudia weten.

15 graden

Na een aantal uur begint het de temperatuur in het gebouw wel aangenamer te worden. 'Het was hier vanochtend 15 graden. Dat is koud, maar het kan wel. Inmiddels zitten we op twintig graden', aldus Claudia, die zegt dat ze de cv-ketel nu 's nachts aan laat om ervoor te zorgen dat de temperatuur niet meer te veel daalt. 'Het pand heeft lang nodig om warm te worden.'

Als wij positief blijven, dan blijven de kids dat ook Claudia - begeleidster 't Hummelhoes

Het pand zelf is van de gemeente Delfzijl en Kids2b huurt het van de gemeente. 'Zij moeten met een oplossing komen. De cv is nu bijgevuld, maar dat is een tussenoplossing. Er wordt actie ondernomen, maar wanneer dat is weten we niet.'

Compensatie

De ouders zijn eenmalig gecompenseerd door Kids2b. 'We hebben de kinderen een keer naar huis moeten sturen omdat het te koud was. Dat geld hebben de ouders nu terug.'

Hoe het nu verder moet weet Claudia ook niet. 'Maar als wij positief blijven, dan blijven de kids dat ook. Hopen dat het snel is opgelost.'

Volgende week gerepareerd

Volgens een woordvoerder van de gemeente Delfzijl wordt volgende week, tijdens de voorjaarsvakantie, de verwarming volledig gerepareerd. Tot die tijd wordt geprobeerd om de temperatuur op 21 a 22 graden te houden.

Dat de reparatie zo lang heeft moeten duren komt volgens de woordvoerder omdat er twee onderdelen kapot waren. Eerst was er een aan-uitschakelaar defect, vervolgens is er een lekkage ontstaan.