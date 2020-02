Omwonenden Musselkanaal blij: 'Geen veiligelanders, dat is wat we wilden'

De groep bezorgde inwoners in Musselkanaal is blij dat er geen 'veiligelanders' geplaatst worden in het asielzoekerscentrum (azc). Dat laat Maria Potze namens de groep weten.

Het college van Stadskanaal heeft een principeakkoord met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) bereikt over de heropening van het azc in Musselkanaal. Voorwaarde van de inwoners was dat er 'geen Ter Apelse toestanden' zouden ontstaan.

Bijna aan alle wensen voldaan

Nu Stadskanaal en het COA hebben afgesproken dat er geen veiligelanders naar Musselkanaal komen, is Potze grotendeels tevreden. 'We hebben een groot deel van onze wensen gerealiseerd', zegt ze.

'Wat de veiligelanders betreft is er voldaan aan onze wensen, wat betreft de ambulancezorg en de politie-inzet hebben we nog wel onze zorgen. We hebben domweg extra ambulances nodig. Het kan niet zo zijn dat er straks 428 inwoners extra zijn en dat er qua zorg niks bij komt.'

Verzoek uit oktober 2018

De gemeente Stadskanaal heeft met het COA overeenstemming bereikt. Het azc wordt - als de gemeenteraad instemt - komende zomer heropend en blijft minimaal drie jaar open.

'Na de sluiting van het azc in 2018 was er de wens in de gemeenteraad om in gesprek te gaan met het COA om het azc te heropenen', legt burgemeester Froukje de Jonge het proces uit.

'Dat leek aanvankelijk een heilloze missie te zijn. Ondertussen werkten wij aan een zodanig aanbod waarop het COA geen nee kon zeggen. In oktober 2018 kwam het verzoek van het COA en na een zorgvuldig proces zijn wij tot dit besluit gekomen.'

Kansrijke asielzoekers

Dat aanbod van Stadskanaal kent een historische component. Asielzoekers in Musselkanaal werden in het verleden via Dorpsbelangen gekoppeld aan maatschappelijke projecten, zoals het werken in het groen en het meewerken in verzorgingscentrum Beukenhof.

Met die achtergrond wilde Stadskanaal kansrijke asielzoekers herbergen, die een verblijfsvergunning hebben of kans hebben op een verblijfsvergunning. Via verschillende integratietrajecten, bijvoorbeeld in samenwerking met werkvoorzieningsschap Wedeka, moet deze groep kansrijke asielzoekers worden geïntegreerd in de Zuidoost-Groninger samenleving.

'Het COA stond open voor die werkwijze', zegt De Jonge daarover.

Musselkanaal bijgepraat

Punt van aandacht is de politie-inzet in de streek, maar de aanwezige politiewoordvoerder en De Jonge zeggen dat daar goede afspraken over zijn gemaakt.

Woensdag 26 februari worden Musselkanaalsters bijgepraat tijdens een inloopsessie, op dinsdag 3 maart vergadert de gemeenteraad over de kwestie. Pas als de gemeenteraad op 3 maart akkoord geeft, krijgt het plan definitief groen licht.

Lees ook:

- College Stadskanaal: asielzoekerscentrum Musselkanaal komende zomer heropend

- COA: 'Lastig om garanties te geven over veiligelanders'