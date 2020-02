PvdA stelt Kamervragen over financiële problemen Elker

De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de financiële problemen bij jeugdzorginstelling Elker die leiden tot afstoting van Het Poortje.

Kamerleden Attje Kuiken en Henk Nijboer maken zich zorgen over de 'grote problemen die we zien in de jeugdzorg' en richten zich daarom tot de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Sander Dekker (Rechtsbescherming).

Miljoenentekort

Dinsdag bleek dat Elker dit jaar een tekort van 3,5 miljoen euro verwacht. Volgens interim-bestuurder Leo Euser hebben zijn voorgangers verzuimd de organisatie aan te passen aan het feit dat de laatste jaren steeds minder jongeren op een gesloten afdeling worden geplaatst.

De instelling kampt daardoor met te hoge vaste kosten voor onder meer personeel en huisvesting. Elker wil daarom een deel van haar panden verkopen, zoals het gebouw waarin voorheen jeugdinrichting Het Poortje in Groningen zat.

Vragen

De PvdA-Kamerleden willen van de ministers horen of de jeugdzorg in onze provincie hierdoor niet verder onder druk komt te slaan. Ook willen ze weten of de Groninger gemeenten een toereikend aantal plaatsen voor gesloten jeugdhulp houden om aan hun zorgplicht te kunnen voldoen.

Elker hoopt gedwongen ontslagen te voorkomen, zei bestuurder Euser dinsdag. Kuiken en Nijboer zijn hier niet gerust op: 'Vindt u het ergens op slaan dat er mensen worden ontslagen in de jeugdzorg, terwijl er juist wachtlijsten zijn en de zorg nog te vaak onder de maat is? Wilt u ervoor zorgen dat de betreffende medewerkers in de sector werkzaam kunnen blijven?' zo vragen ze de minister.

Noodplan

Ook dringen de PvdA-Kamerleden bij het kabinet aan op een noodplan om voorbereid te zijn op verdere escalatie van de problematiek in de jeugdzorg en justitiële jeugdhulp, nu nog meer instellingen op omvallen staan, of zelfs al zijn gesloten.

Lees ook:

- Jeugdzorginstelling Elker verkeert in zwaar weer

- Verlies dreigt voor jeugdzorginstelling Elker (2019)