'Universiteit van het Noorden' moet samenwerkende onderwijsinstellingen geld opleveren

Met dat geld willen RUG, Hanzehogeschool, NHL Stenden en Van Hall Larenstein de regionale economie stimuleren.

Samenwerking

Met een drietal flyers is de campagne om in Den Haag te lobbyen om geld van start te gaan. Onder meer op social media zijn de affiches te vinden, net als op een speciale website.

Volgens bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool draait het vooral om samenwerking. 'Niet voor jezelf, maar voor de regio waar je in geworteld bent.' Die regio is ook de plek waar de Universiteit van het Noorden zichtbaar moet worden.

Health Hub

De RUG heeft bijvoorbeeld al een Campus Fryslân in Leeuwarden. De Hanzehogeschool werkt al met zogeheten innovatiewerkplaatsen. Daar werken docenten, studenten en bedrijven samen aan concrete problemen. Dit gebeurt onder meer in de Health Hub in Roden, die binnenkort verder uitbreidt. 'Daar werken we samen met bedrijven, UMCG, Noorderpoort. En nu nodigen we ook NHL Stenden en Alfa-college uit om werk voor de regio te maken.'

Ook voor Emmen en Meppel zijn er ideeën voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijven op allerlei gebieden. Het gaat altijd om activiteiten binnen de thema's

energietransitie (waterstof / groene chemie), volksgezondheid en digitalisering.



'Best uniek'

'Universiteit van het Noorden' is de overkoepelende marketingcampagne, waarmee de onderwijsinstellingen geld los hopen te weken in Den Haag. 'Wat we doen is best uniek. We willen graag dat ze hun middelen daarvoor beschikbaar stellen.'