Verhuizing stadhuis is begonnen: 'Niemand weet precies hoe lang het duurt'

'De optimistische planning is twee jaar. Daar we houden we ons dan ook maar aan vast', stelt Schuiling, die lijkt te twijfelen of de verhuizing ook echt binnen twee jaar achter de rug is.

Verrassingen

Schuiling is realistisch en weet dat verhuizingen soms gepaard gaan met de nodige vertraging. 'We weten niet wat we allemaal in alle krochten en kelders tegen gaan komen.'

Bakfiets

Het college van burgemeester en wethouders trapte de verhuizing vanmiddag symbolisch af. De burgemeester zette samen met vijf wethouders verhuisdozen op een bakfiets. Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) mocht die bakfiets vervolgens een stukje richting het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel fietsen.

Pand toe aan verbouwing

Volgens de burgemeester is het stadhuis toe aan de verbouwing. 'Het pand heeft een duidelijk signaal afgegeven. Vorige week sneuvelde het urinoir bijvoorbeeld al', stelt hij.

Het 'gezeik' begint al in de mannen-wc. Foto: Marten Nauta/RTV Noord



'Ook de lift hield er al mee op. Bovendien begeeft de elektriciteit het: we mogen niet alles meer tegelijk aanzetten. De verwarming valt bovendien regelmatig uit.'

Aardbevingsschade

'Met andere woorden: het pand geeft te kennen langzamerhand door de hoeven te zakken. Dat is zelfs letterlijk zo: er is aardbevingsschade, en dat gaan we allemaal herstellen.

Radesingel

De verhuizing van het stadhuis begint komende maandag. Het voormalige Prins Claus Conservatorium aan de Radesingel wordt na de voorjaarsvakantie het tijdelijke stadhuis. Raadsvergaderingen vinden de komende jaren plaats in het provinciehuis.

Het is de bedoeling dat de verbouwing begin 2022 voltooid is.

