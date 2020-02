Buijs langer bij FC: 'Het begin was erg moeilijk, dat heeft veel met me gedaan'

Met de contractverlenging van hoofdtrainer Danny Buijs investeert FC Groningen in de toekomst. 'Wij kiezen voor een langere periode omdat we iets willen opbouwen', licht technisch directeur Mark-Jan Fledderus toe.

Dat Danny Buijs langer bij FC Groningen blijft werd dinsdag wereldkundig gemaakt door de club. Op woensdag verlengde de trainer uit Alblasserdam zijn contract tot de zomer van 2022.

Ontzettend blij

'We zijn ontzettend blij dat het is gelukt om Danny twee jaar langer aan ons te binden', trapt Fledderus af. 'We hebben veel gesprekken gevoerd om dat voor elkaar te krijgen. In Nederland tekenen trainers vaak voor één jaar, maar wij hebben met ons volle verstand voor een langere periode gekozen. Dat doen we omdat we iets willen opbouwen. Daar hebben we rust en stabiliteit voor nodig', volgens de technisch directeur.

Ik vind het knap hoe Danny zich vorig jaar over de moeizame start heeft geknokt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur FC Groningen

Na een moeizame start als trainer herstelde Buijs zich vorig jaar in de tweede seizoenshelft. Fledderus heeft daar waardering voor. 'Ik vind het knap hoe hij zich er vorig jaar overheen heeft geknokt. Verder vind ik hem vakinhoudelijk deskundig en tactisch sterk. Daarnaast heeft Buijs zich goed ontwikkeld en is hij bezeten om er elke dag alles eruit te halen.'

Kritisch op zichzelf

'Ik vind het mooi om te zien hoe kritisch hij op zichzelf is', vervolgt Fledderus. 'Een goede trainer moet een leider zijn, maar ook iemand met uitstraling. Danny is bovendien een goed uithangbord voor de club in de media.'

Ook Buijs is uiteraard zeer verheugd over zijn contractverlening.

'Ik ben blij dat ik nog meer stappen mag zetten bij deze club', zegt Buijs. 'De afgelopen twintig maanden heb ik enorm veel geleerd. Natuurlijk heb ik fouten gemaakt, daar heeft de club ook leergeld voor betaald. Het begin was erg moeilijk. Dat heeft ook heel veel met me gedaan. Ik neem mezelf kwalijk dat ik de verwachtingen aan het begin bijvoorbeeld misschien iets te optimistisch heb benoemd.'

We willen natuurlijk attractiever voetballen en meer goals maken, maar we moeten ook realistisch zijn FC Groningen-trainer Danny Buijs

Daarmee doelt Buijs op zijn eigen uitspraken over het aanvallende voetbal dat hij graag wilde laten zien. 'Ik had verwacht dat we op een wat soepelere manier bij de eerste vijf of zeven zouden spelen, maar dat lag wel wat anders.'

Enorm goed bezig

'Ik denk dat we enorm goed bezig zijn. We willen natuurlijk attractiever voetballen en meer goals maken, maar we moeten ook realistisch zijn. Ons spelersbudget is niet anders dan bij andere clubs. Toch vind ik ook dat we ook soms wel wat meer positieve dingen mogen benoemen.'

'Als mijn kinderen thuis komen met een rapport waar allemaal zevens en één vier in staan, dan ga ik het niet de hele tijd over die vier hebben. Wat dat betreft mag de balans soms wat meer naar het evenwicht', besluit de oefenmeester.

