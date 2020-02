Bart Droog voor rechter vanwege artikel over dood kraker Lupi

Oud-stadsdichter van Groningen en onderzoeksjournalist Bart Droog moet zich voor de rechter verantwoorden voor een artikel dat hij in 2016 schreef over de dood van kraker Marco Lupi in Groningen.

Het Openbaar Ministerie vindt dat de journalist in het stuk de naam van de ex van Lupi heeft besmeurd.

Andere rechtbank

De rechtszaak zou in eerste instantie woensdagmiddag voor de politierechter in Groningen zijn, maar de zaak is doorgeschoven naar de rechtbank Oost-Nederland.

Eén van de rechters van de rechtbank Noord-Nederland was betrokken bij het heropeningsonderzoek van de zaak in 1999, waardoor de rechtbank in Groningen nu niet meer onafhankelijk kan oordelen over deze kwestie.

The Post Online

De onderzoeksjournalist kwam in mei 2016 met een reconstructie over de Groningse kraker. Het artikel werd gepubliceerd op The Post Online, waar hij voor schrijft.

Droog beweerde dat een Duitser, met de bijnaam Satan, de dood van de kraker op zijn geweten had. Satan zou een relatie hebben met de ex van Lupi en de Groninger na een ruzie hebben omgebracht.

In het artikel beschuldigde Droog de vrouw dat zij de doodsoorzaak van Lupi onder het tapijt wil vegen en zich vasthoudt aan zelfmoord, iets dat ook een optie was volgens de politie in 1990.

Sporen uitwissen

Kraker Marco Lupi werd in april 1990, vlak voor de ontruiming van het Wolters Noordhoff Complex in Groningen, dood op straat gevonden. Het gebouwencomplex aan de Oude Boteringestraat was in de jaren '80 het gezicht van de Groningse krakersbeweging.

Lupi werd gevonden met een stuk touw om zijn nek, maar later bleek dat dit is aangebracht om sporen van moord uit te wissen. Een ander deel van het touw is op zijn kamer aangetroffen. Beide delen matchten niet met elkaar. Ook was er grof geweld gebruikt en had hij meerdere ribben gebroken.

Heropend

In 1999 werd het politieonderzoek op verzoek van de familie van Lupi heropend, maar ook dit leverde geen nieuwe aanknopingspunten op.

Inmiddels is de zaak verjaard, maar duidelijkheid is er nooit gekomen.

