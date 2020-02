Eerste huizen Opwierde-Zuid gesloopt: 'Herinneringen heb ik in mijn hart, niet in een bult stenen'

Een van de grootste herbouwprojecten in onze provincie is begonnen: de sloop en nieuwbouw van de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam. Bijna vierhonderd huizen gaan er tegen de vlakte.

De eerste drie huizenblokken zijn inmiddels afgebroken. Nog dit jaar worden er aardbevingsbestendige woningen teruggebouwd.

Dagelijks kijken

'Op de plek waar de graafmachine staat, was ooit mijn voordeur', zegt Klaas Ebels. Zijn huis was als eerste aan de beurt. Hij komt samen met zijn vrouw Janny en de honden dagelijks kijken bij de werkzaamheden. Janny trakteert de slopers geregeld op zelfgemaakte cake.

'Het moment dat de sloophamer erin gaat, is even slikken', zegt Klaas. Janny maakte een filmpje van het moment. Toen de stenen naar beneden vielen, schreeuwde ze: 'Jeej!'

Zo gaat de sloop eraan toe:



Nieuw thuis

Aan de overkant woont Koba Stoppels, al 46 jaar op dezelfde plek. Over een maand moet ook zij haar woning verlaten. 'Het gaat heel snel nu, afgelopen week zijn de laatste twee huizen van het blok hier tegenover gesloopt.'

Ziet ze er tegenop om haar vertrouwde woning te verlaten? 'In het begin wel, maar nu niet meer. We zitten nu middenin de dozen, overal staat wat. Dan beginnen we weer met wat nieuws, een nieuw thuis.'

De sloop slaat een groot gat in de wijk.



Aardgasvrije woning

De herbouw van de huur- en koopwoningen in de wijk Opwierde-Zuid verloopt in fases. De sloop van het huis van Janny en Klaas Ebels is bijna afgerond. In maart begint de bouw. Na de zomervakantie hopen zij naar hun nieuwe, aardgasvrije woning, te kunnen verhuizen.

Het is goedkoper dan wanneer je over vijftien jaar nog eens van het gas af moet Edwin de Gries - bewoner

De gemeente Appingedam kreeg 7,4 miljoen euro van het Rijk om de nieuwe huizen in de wijk te voorzien van warmtepompen, goede isolatie en zonnepanelen. Het gaat om geld uit de Proeftuin Aardgasvrije Wijken, waar 28 gemeenten in Nederland aan meedoen. Appingedam kreeg van alle gemeenten het meeste geld.

Goedkoper

'Het is een hele goede combinatie', zegt Edwin de Gries, wiens huis over een jaar wordt gesloopt. 'Je wordt gedwongen de woning te herbouwen, maak hem dan ook direct toekomstbestendig. Dat is veel goedkoper dan wanneer je over vijftien jaar nog eens van het gas af moet gaan.'

Het kan niet zo zijn dat je na alle gasellende teruggaat naar gas Klaas Ebels - bewoner

Ook Ebels is groot voorstander van de nieuwe, gasloze huizen. 'Zeker in het aardbevingsgebied. Het kan niet zo zijn dat je na alle gasellende teruggaat naar gas. Ik juich dit alleen maar toe.'

Herinneringen

Heimwee naar hun oude woning heeft Ebels inmiddels niet meer. 'Het is nu verder goed, we moeten opruimen en opnieuw beginnen. De herinneringen heb ik in mijn hart en niet in een bult stenen die er niet meer is.'

Naast de sloop en herbouw in Opwierde-Zuid zijn 64 huurwoningen in de wijk al versterkt. Deze huizen zijn tijdens die werkzaamheden ook verduurzaamd.

