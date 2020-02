De vrije-uitloopkippen van boer Wilting zitten binnen (en daar is hij niet blij mee)

Het ministerie van Landbouw heeft de maatregel aangekondigd voor boeren met 250 of meer kippen, nadat in het Duitse Bretzfeld de vogelgriep is aangetroffen.

'Paniekverhaal'

Wilting is al jaren een fel tegenstander van de ophokplicht. Hij spande in 2017, toen ook de vogelgriep heerste, samen met tientallen andere pluimveehouders een rechtszaak aan tegen de Staat vanwege het verlies aan inkomsten. Hij vindt ook nu de maatregel veel te ver gaan.

'Je moet problemen niet groter maken dan ze zijn', zegt Wilting. 'Niemand is gebaat bij een paniekverhaal over vogelgriep. En de kans op een besmetting is heel klein. Het is bij een hobbybedrijf in Duitsland geconstateerd, maar daar lopen de kippen nog vrij rond. En hier, bij commerciële bedrijven, moeten de kippen naar binnen. Dat verbaast mij.'

De kippen van Johan Wilting zitten binnen.



Regionale ophokplicht

De oplossing ziet de Stadskanaalster kippenboer in regionale ophokplicht. 'Ik pleit ervoor dat, als er ergens een besmetting is, om een cirkel te trekken. Alles binnen die cirkel moet binnen blijven. Dan kan het werk bij de overige kippenboeren gewoon doorgaan.'



Productie gaat door

Het productieproces bij de Knoalster kippenboer is vooralsnog niet in gevaar. 80.000 eieren rollen hier dagelijks over de lopende band, met als eindbestemming voornamelijk de Duitse markt.

Over vier weken komen deskundigen die het ministerie informeren over de situatie bijeen om te kijken of de dreiging voldoende is afgenomen. Pas dan hoort Wilting of zijn kippen weer naar buiten mogen.

