Regels niet met spoed op agenda; kans op afvalreferendum lijkt verkeken

Er komt waarschijnlijk geen referendum over het afvalbeleid in Stad (Foto: Stefan Bleeker/RTV Noord)

De kans dat er in de gemeente Groningen een referendum over het afvalbeleid komt lijkt verkeken. De regels rond het houden van referenda zullen niet versneld worden vastgesteld, bevestigt burgemeester Schuiling.

Dat laatste moet wel gebeuren, wil de gemeente een referendum kunnen houden.

De oude regelgeving, die nog toebehoort aan de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen, is namelijk niet meer geldig.

Niet eerder dan gepland bespreken

Volgens de SP hebben de vier coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie) ervoor gekozen die regelgeving niet eerder dan gepland te bespreken in de gemeenteraad.

D66-fractievoorzitter Berndt Benjamins reageert niet inhoudelijk op de vraag waarom hij daarvoor heeft gekozen. Benjamins beschuldigt de SP van 'lekken uit het presidium'. Het presidium is een overleg tussen de twaalf fractievoorzitters in de gemeenteraad, en is in principe besloten.

SP wil referendum

De SP in de Groningse gemeenteraad wil graag een referendum houden over het afvalbeleid. Dit omdat een meerderheid in de raad er voor lijkt te kiezen komend jaar het afvalsysteem 'diftar' te willen invoeren.

Als dat gebeurt, moeten inwoners van de gemeente voortaan betalen per keer dat ze de ondergrondse afvalcontainer gebruiken of een container aan de weg zetten. De SP is tegen de invoering van diftar.

'Afvalreferendum gedwarsboomd'

De gemeenteraad beslist naar verwachting in mei over de vraag op wat voor manier het afvalbeleid in de gemeente Groningen er vanaf volgend jaar uitziet.

De kans dat er voordat het besluit valt een referendum kan worden gehouden lijkt nihil omdat de regelgeving over referenda in principe pas in het najaar op de agenda staat.

SP-raadslid Daan Brandenbarg vindt dat de coalitiepartijen een referendum over het afvalbeleid dwarsbomen. Zijn partij wil nu zelf een voorstel schrijven om opnieuw referenda in de gemeente mogelijk te maken. Op die manier hoopt de SP de referendumregels alsnog versneld te kunnen bespreken.

