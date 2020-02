Wiebes wil Kamer alleen in diepste geheim bijpraten over onderhandelingen met oliebedrijven

Wiebes tijdens de ontmanteling van een winningslocatie in Ten Post (Foto: ANP)

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken wil de Tweede Kamer wel bijpraten over de onderhandelingen met oliebedrijven Shell en ExxonMobil, maar alleen als dat in het diepste geheim kan.

Dat schrijft de gasminister in een brief aan de Tweede Kamer. De onderhandelingen tussen het Rijk en de olies zijn onderdeel van de afspraak om de gaskraan in Groningen dicht te draaien.

Geheimhoudingsverklaring

Wiebes geeft aan de Kamer vertrouwelijk te willen informeren over de voortgang en verbindt daar strikte voorwaarden aan. 'Gezien de noodzakelijke vertrouwelijkheid wil ik uw leden verzoeken geen elektronische apparaten mee te nemen en vooraf een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen', zo staat in de brief.

Ik wil een debat, niet alleen een briefing Henk Nijboer - Kamerlid PvdA

Wiebes geeft aan op deze manier invulling te geven aan een verzoek van Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) om de Tweede Kamer vooraf inhoudelijk te informeren. Een verzoek waar een meerderheid in de Kamer het over eens was. Maar de PvdA-vindt niet dat Wiebes doet wat van hem gevraagd wordt.

Debat

'Ik ga niet akkoord met dit proces', zegt Nijboer. 'Ik wil een debat, niet alleen een briefing. Daar gaat de Kamer over en niet de minister, dus dat is ook niet aan hem.'

Slaat nergens op

Nijboer is het bovendien niet eens met het vertrouwelijke karakter van de voorgestelde bijeenkomst. 'Hij biedt een vertrouwelijke briefing aan, maar ik ga geen verklaringen ondertekenen. Het slaat nergens op om Kamerleden die al staatsrechtelijk gebonden zijn aan vertrouwelijkheid nog een verklaring te laten ondertekenen.'

'Maar bovenal wil ik gewoon een debat en die zal er - als de Kamer mij steunt - ook moeten komen.'

