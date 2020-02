Wethouder biedt excuses aan om 'potje appelmoes'-vergelijking

Jongman deed de uitspraak afgelopen week in een raadsbijeenkomst over een bezuiniging op het Wmo-vervoer. Dat is taxivervoer voor gehandicapten en mensen die niet zelfredzaam zijn.

225.000 euro bezuinigen

De gemeente wil 225.000 euro van het 3,5 miljoen euro tellende budget afhalen. Daarom kunnen mensen die gebruik maken van de taxi daar nog maximaal 1.500 kilometer op jaarbasis mee rijden. Op dit moment is er voor veel gebruikers nog geen limiet. Daarnaast wordt het instaptarief met 50 procent verhoogd.

Commotie

'Over de opmerking is veel commotie ontstaan. Dat vind ik heel erg jammer, want mensen voelen zich erdoor gekwetst. Dat is het allerlaatste wat ik heb willen bereiken.'

Uitzonderingen

Volgens de wethouder zijn er in de gemeente Groningen 5.500 mensen die van het taxivervoer gebruikmaken. 'Het grootste deel daarvan kan toe met het maximaal aantal kilometers dat straks geldt.'

Voor 100 mensen zou de limiet van 1.500 kilometer problemen opleveren. 'Met die mensen, die meer kilometers maken, gaan we in gesprek', zegt de wethouder. 'We willen met hen kijken naar maatwerk.'

Of die mensen dan ook een potje appelmoes mogen halen met dat maatwerk? 'Het gaat om korte ritten', zegt de wethouder, die de woorden 'potje appelmoes' niet meer in de mond neemt. 'Als iemand het nodig heeft om te voorzien in zijn sociaal-maatschappelijk welzijn, dan gaan we dat faciliteren.'

Excuses gewaardeerd

De Stadspartij en de SP lieten weten de excuses van Jongman te waarderen.

De socialisten deden tijdens een raadsvergadering een poging de bezuinigingen terug te draaien. Mensen die gebruikmaken van het wmo-vervoer noemen de bezuiniging 'pure discriminatie'. 'We hebben niets te kiezen, het is een regelrechte impact op onze bewegingsvrijheid', zei de werkgroep Toegankelijk Groningen vorige week.

Het voorstel van de SP haalde geen meerderheid, waardoor de bezuiniging gewoon doorgaat.

Lees ook:

- Boze gebruikers gehandicaptentaxi balen: bezuiniging gaat door